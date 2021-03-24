〈百貨戰母親節大檔〉京站祭史上最高回饋 全年營運拚增5-10%

連鎖百貨商場京站 (2942-TE) 今 (24) 日宣布，今年母親節檔期將祭出歷年同期最高的 30% 回饋，京站總經理柯愫吟表示，第一季營運已回到 2019 年同期的水準，若是第二季維持去年報復性消費的熱絡表現，再加上暑期電影院來客回流，全年有希望拚 5-10% 成長。

柯愫吟直言，由於過去重要的客源觀光客和電影人潮銳減，雖疫情趨緩，台北京站第一季來客數仍衰退約 20%，並進而影響美食街，不過，積極經營會員有成，去年至今共增加逾 5 萬名會員，已超過 90 萬名，在年輕會員積極消費運動休閒、流行商品和餐飲類之際，第一季表現已回升到疫情前同期水準。

台北京站第一季已調整 26 個櫃位，預計 6 月再引進 2 家全台獨家的美食主題餐廳，力拚在新櫃調整後，為母親節檔期帶來新一波人潮；而為拉抬客單價，京站也首次祭出母親節檔期高達 30% 的滿千送百回饋。

柯愫吟說，不同於其他百貨同業，京站過去有複合消費選擇的優勢，7-8 月暑期院線片上映過往都會引進不少年輕客群，但目前新電影上映狀況難料，若回到過往水準，全年有望拚 5-10% 高成長，所幸，目前主顧客消費力道強勁、會員數也持續提升，力拚今年總會員數從目前 90 萬人上看至百萬人。

至於去年新開出的新店小碧潭據點，柯愫吟指出，業績表現穩定，強調與在地家庭客源連結，長期成長無虞。

對於未來的拓展計劃，柯愫吟不諱言，現在是否為良好時機點拓展新店點，要審慎評估，看台北市市場已飽和，目前已確定新據點為高雄的新京站，預計 2025 年開出，將複製台北轉運站的模式進駐母集團日勝生拿下的台鐵高雄火車站東側舊宿舍都更案。