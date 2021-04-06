中菲行3月海運業務大增8成 營收寫第三高 首季衝刺高

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布 3 月合併營收達 23.24 億元，月增 15.21%，年增 40.87%，不僅創同期新高，也創單月第三高，僅次去年 5 月和今年 1 月，中菲行指出，3 月成長動能主要來自海運業務年增達 83.9%，而第一季海運業務年增逾 90%，也推升第一季合併營收近 69 億元，創單季次高。

中菲行說明，3 月海運業務業績高達 9.31 億元，年增 83.9%，占營收比重高達 40.1%，而過往主要的空運業務也維持成長中，單月業績達 12.79 億元，年增 23.9%。

中菲行累計第一季合併營收為 68.94 億元，年增 66.4%，創單季次高；其中，海運營收達 30.4 億元，年增 93.4%，占營收比重 44.1%，而空運業務達 35.35 億元，年增 53.1%。

法人指出，第二季海運市場仍受塞港、缺櫃影響，運價可望維持高檔，短期內大幅回跌的機率低。

據海運諮詢機構 Alphaliner 預估，今年船舶供給大於需求 0.3%，法人認為，供需結構已相較以往明顯好轉，不僅船公司獲利可期，貨攬業者也可望同步受惠。