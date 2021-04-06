利率飆升後疫情時代選股要轉向 瞄準價值股、高息債

隨著疫苗接種漸普及，美、英國等成熟國家陸續解封下，全球經濟復甦動能可望加速，加上原物料價格走升、通膨預期增溫，帶動美國 10 年期公債殖利率攀升。進入利率飆升的後疫情時代，台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，資金將從成長股轉向價值股，投資人除了瞄準價值股，還可以首選高息債。

美債殖利率緩步走高反映民眾對景氣漸入佳境的預期，將觸發資金從成長股轉向價值股，不過價值股那麼多如何選股，盛季瑩表示，金融、能源和 REITs 等價值股擁修復潛力。以金融股為例，景氣好轉，放款動能增強，壞帳率可望降低，致銀行營運風險減降；殖利率上升將擴大淨利差，放款成長和淨利差改善使得金融業獲利出現轉機。

盛季瑩進一步表示，主要國家疫苗接種加速，汽車和航空用油有望回復疫前水平，加上各國政府大規模財政刺激政策下，用油需求持續增長，也有助支持油價與能源股走勢。

根據研調機構預估，基於油價從谷底走升和去 (2020) 年低基期效應，今 (2021) 年能源產業盈餘成長率高達 767%，居標普 500 指數 11 大類股之冠；儘管能源產業今年盈餘基期已墊高，不過明年盈餘預估將再成長 39%，居各類股之首。

盛季瑩表示，除此之外，能源股具低評價、疫後回升題材和 4.7% 高股利優勢，也吸引股神巴菲特旗下公司波克夏（Berkshire）於去年第四季加碼能源股雪佛龍，顯示能源股具長期投資價值。

在 REITs 方面，盛季瑩指出，商用不動產的零售店面、飯店和辦公室等受疫情衝擊影響，導致美國 REITs 自去年以來的漲勢相對落後，展望後市，估計商用不動產最壞情況已過，美國 REITs 平均股利率目前水準達 3.5%，兼具收益和資本利得潛力，有利於 REITs 展開後續補漲行情。

盛季瑩提醒，美債殖利率走升，科技股卻遭遇逆風，惟疫後各國加速 5G 布建，擴大雲端運算、物聯網、人工智能 (AI) 和自駕車等應用，科技股中長期盈餘展望佳，仍屬長期投資的優良配置，不過，考量短期波動較大，建議民眾可透過定期定額方式參與。

而在美債殖利率走高下，債券價格也可能受到挑戰，債市的投資也是重要課題，盛季瑩表示，高收益債和新興市場美元債的高息收優勢，可有效減輕利率上漲的影響，以抵禦利率風險。

盛季瑩表示，由於景氣加速復甦、企業營運前景轉佳，企業的財務體質將更趨穩健，違約率下降有利於高收益債表現；新興市場美元債則受益於油價等原物料價格上漲，新興市場國家經濟前景改善，在新興貨幣回穩吸引資金回流下，新興市場美元債可望重獲市場關注。

雖然近期盤勢受美債殖利率快速走升干擾，但是輝瑞、莫德納（Moderna）和嬌生所研發的疫苗在抗疫方面取得成效，隨著疫苗普及接種，經濟成長和企業獲利將加速復甦。盛季瑩表示，依據歷史經驗，此時資產配置建議應增持股性商品，才不會錯失未來資本增值潛力，如殖利率緩升，債券投資則以高收益債與新興市場美元債為主。

盛季瑩表示，由於股市長多趨勢不變下，民眾可依個別風險屬性及理財規劃審視目前投資部位，建構投資組合搭配定期定額方式以降低波動，參與景氣復甦所帶來的資本利得機會；若不知如何投資選股，也可透過銀行理財團隊為民眾掌握市場波動，提供投資建議。