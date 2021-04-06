邑錡3月營收4096萬元創7個月來新高 新品本季出貨

縮時攝影機供應商邑錡 (7402-TW) 今 (6) 日公布 2021 年 3 月營收為 4096 萬元，創 7 個月來新高，同時，第一季營收 1.14 億元，年增 12.46%，邑錡並積極執行新產品開發，預計第二季推出。

邑錡 2021 年 3 月營收 4096 萬元，月增 14.62%，年增 19.31%，累計 2021 年第一季營收為 1.11 億元，季增 1.83%，年增 12.46%。

邑錡主管指出，自有品牌 OBM 產品搭載 Brinno 自有晶片，新一代機種已進入開發完成階段，首季進入量產及產品上市。

至於創新 ODM ，邑錡指出，公司團隊已有能力提供由前端的韌體開發至量產交貨，並持續耕耘開發億元級客戶，而美國軍工客戶微光影像裝置專案，已敲定生產排程，因需求提升，原定第四季出貨將提前至第二季末生產交貨。

邑錡去年營收 4.11 億元，毛利率 33.5%，年增 2.16 個百分點，稅後純益 2436 萬元，年增 2.83%，每股純益為 1.05 元。

邑錡董事會也通過，去年盈餘每股擬配發 0.7 元現金，資本公積配發每股 0.5 元股票，合計配發 1.2 元。