熱潮不再？NFT價格已現泡沫敗象

數位市場蔚為流行的 NFT 在熱度達到巔峰之際，似乎開始顯露泡沫敗象，CNN Money 引述的調查數據顯示，目前其價格已從 2 月高點下跌約 70%。

根據市調研究網站 NonFungible.com 的數據，周一（5 日）NFT 的平均價格為 1,256 美元，低於 2 月底的逾 4,000 美元高價。另一家研究加密貨幣的公司 Block 的數據也顯示，NFT 的價格與銷售額出現類似的大幅下滑現象。

過去幾周以旯，NFT 所展現的是一種對數位投資與潮流文化的狂熱，但也不禁讓人懷疑，這種狂潮是否是由富人與年輕的投資人投入大筆金錢炒作所產生的市場泡沫。

NFT 不僅風靡藝術與收藏界，體壇明星運動員卡的 NFT 更是炙手可熱，甚至連美國知名搖滾樂團 Kings of Leon 宣布將以 NFT 形式發布新專輯，NFT 在數位市場與年輕人言中的熱度可見一斑。

此外，NFT 也紅近美國綜藝節目「周六夜現場」（Saturday Night Live），該節目以短劇形式請來歌手阿姆以饒舌方式解釋 NFT，大肆惡搞引發網友熱議。

這股熱潮也讓大量用於 NFT 交易的以太幣價格大漲，以太幣的價格迄今為止已漲逾 180%，超過比特幣同期漲幅。

一些公司如潮流玩具商也因插旗 NFT 而股價大漲。潮流玩具商 Funko(FNKO-US) 上周宣布收購開發追蹤 NFT 應用程式的公司 TokenWave，之後將每周發行 NFT， Hall of Fame Resort & Entertainment(HOFV-US) 則與 Dolphin Entertainment(DLPN-US) 簽署協議，共同開發職業足球和體育娛樂相關的 NFT。

儘管 NFT 支持者紛紛點出其優點與好處，但近期 NFT 價值的大漲與大落，不免讓人聯想到史上類似的泡沫現象，如 2000 年的網路泡沫化、2008 年的次貸危機。

CNN Money 指出，NFT 或許會持續存在，但不值得投資人再撒大筆金錢投資。

甚至連因 NFT 爆紅的數位藝術家 Beeple 也自嘲，自己可能是 NFT 泡沫的最大贏家。Beeple 的作品曾以 NFT 形式拍賣出 6,900 萬美元的天價。