 1

美國高院裁定Android未侵權 Google版權訴訟逆轉勝

鉅亨網編譯段智恆
美國高院裁定Android未侵權 Google版權訴訟逆轉勝(圖片：AFP)
美國高院裁定Android未侵權 Google版權訴訟逆轉勝(圖片：AFP)
Tag
Google甲骨文版權勝訴

Google(GOOGL-US) 與甲骨文 (ORCL-US) 長達 10 年的版權訴訟案終於落幕，美國最高法院周一（5 日）以 6 票贊成 2 票反對，推翻原審法院判決，裁定 Google 利用甲骨文的軟體原始碼開發 Android 操作系統為合理使用，並無違反聯邦版權法。

最高法院的裁決推翻了 2018 年上訴法院的判定，當年上訴法院認為 Google 在 Android 中所使用的甲骨文軟體原始碼，不構成合理使用原則，因此判 Google 侵權，遭甲骨文求償數十億美元

路透引述兩位知情人士報導，甲骨文本打算向 Google 求償 80 億美元，但後來重新評估後上調成 200 億美元至 300 億美元，但此裁決結果讓 Google 免除可能面臨的鉅額賠償。

審理此案的大法官 Stephen Breyer 表示，若讓甲骨文對其原始碼施行版權，將會使得新的程式編寫受到限制，進而影響公眾利益，他警告說：「而且只有甲骨文一家公司握有解禁令。」

布萊爾也說，Google 的複製是具變革性的，該公司以一種幫助開發者創建程序的方式，重新利用甲骨文的原始碼。

然而此項裁決卻迴避甲骨文的原始碼，是否從一開始就享有版權保護的問題。

其他持反對意見的兩名大法官 Clarence Thomas 與 Samuel Alito 認為，甲骨文應該持有版權，而 Google 的使用是完全不合理。其中 Thomas 表示，蘋果與微軟也未如 Google 一般「合理使用」原始碼創造運作系統，此判決恐有損競爭。

甲骨文的副執行總裁兼法律顧問 Dorian Daley 表示，這項裁決結果將讓 Google 平台變得更大、市場力量更強，影響其他同業進入競爭的門檻更高，使競爭能力變低。

甲骨文在 2010 年指控 Google 抄襲自家的 Java 軟體，透過複製 11,330 電腦的原始碼與排列方式，創造出 Android 作業系統，並從中獲利數十億美元。當時 Google 對此表示，並沒有抄襲原始碼，僅僅是使用運作平台所需的 Java 軟體原始碼，並不違反聯邦版權法，因此兩家科技巨頭開始長達十年的訴訟案。

相關新聞