半導體強漲帶頭 台股漲168點收16739點 收盤、盤中雙寫新高

台股連假過後展開補漲，電子、傳產今 (6) 日聯手發動攻勢，台積電成功填息，半導體族群獲得買盤追捧，M31、晶豪科及台積電供應鏈等多檔均亮燈漲停，激勵指數一度漲逾 200 點，衝上 16804 點，終場上漲 168.59 點或 1.02%，收在 16739.87 點，盤中與收盤續締新猷，成交值 3365.34 億元。

十年期美債殖利率回落，道瓊、標普周一收盤續創歷史新高。台股半導體族群今天重回多頭懷抱，台積電歷經 13 個交易日總算完成填息，一度漲至 616 元，終場上漲 1.3%，收 610 元；聯發科盤中一度站上千元，追平歷史新高紀錄 1010 元，尾盤漲幅收斂至 3.5%，收 995 元。

其他權值股方面，聯電、鴻海、台達電均在盤面上表現；日月光投控、瑞昱股價大漲逾 3%；不過，大立光首季營收不如預期，估 4 月將持續下滑，股價應聲下跌近 3%，收在 3080 元；而南亞科、華碩、可成、豐泰及多數金融股都在盤下震盪。

台積電營運進入高成長期，未來三年將投入 1000 億美元在全球設廠，並擴充先進製程與成熟製程產能，帶動台廠相關設備供應鏈今日股價歡騰，京鼎、閎康直奔漲停價，帆宣、弘塑、辛耘、盟立、家登等多檔，漲勢也相當強勁。

MCU、電源管理晶片頻傳漲價，帶動 IC 設計股持續匯集人氣，晶豪科今年前 2 月稅後純益 3.11 億元，賺贏去年第 4 季，今日股價強攻漲停 116 元；驊訊、普誠、研通、合邦等多檔亮燈漲停；聯詠、偉詮電、威盛、凌陽、敦泰、松翰等也都勁揚逾半根漲停板。此外，矽智財大廠 M31 股價強勢噴漲停，達 361 元，創波段新高。

傳產方面，鋼鐵股為今日多頭指標，由於拜登政府啟動規模 2.25 兆美元的基建計畫，可望帶動美國不鏽鋼、鋁捲板需求，市場點名大成鋼為主要受惠者，激勵股價跳空漲停，鎖在 34.45 元。海運市況可望擺脫盤整，4 月有望出現貨櫃輪、散裝船齊漲的榮景，陽明尾盤直攻漲停板，達 44.15 元，創逾 17 年新高。