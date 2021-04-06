聯發科Q1營收攻千億元 股價平歷史新高

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 受惠市場需求熱絡，加上提前布局產能效益顯現，第一季營收可望突破千億元，今 (6) 日買盤續強，盤中股價一度攻上千元，追平歷史紀錄 1010 元，市值約 1.61 兆元。

聯發科前 2 月營收 678.86 億元，年增 78.47%，外資看好，聯發科前 2 月營收已達市場預期的 67%，依過往 3 月出貨力道估可再優於 1、2 月，首季營收將突破千億元，有機會超越財測上緣 1041 億元，創歷史新高。

聯發科 2020 年首度登上手機晶片龍頭，今年受惠產能、產品布局完善兩優勢，聯發科今年 5G 晶片出貨套數達估 1.7 億套，較去年逾倍數成長，在中國市占率過半，挑戰連兩年坐穩全球手機晶片龍頭寶座。

此外，WiFi 晶片也是聯發科重點業務，占營收比重約 10-15%，由於現今 WiFi 晶片供需相當吃緊，供應商如博通 (AVGO-US)、高通 (QCOM-US) 交期均大幅拉長，聯發科議價能力提高，並已在 3 月調漲價格，漲幅達 15-20%。

外資看好，聯發科第一季受惠市占率提升、產品組合優化，以及漲價效應，營收突破千億元大關，且第二季還會再優於第一季，季增 5-10%，將連兩季創新高