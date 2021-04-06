台股一度叩關16800點 外資續加碼百億 三大法人買超183.31億元

清明連假結束，隨著美股收高，台股今 (6) 日也展開補漲行情，電子、傳產聯手發動攻勢，權王台積電成功填息，聯發科一度站上千元，航運、鋼鐵、造紙等族群均獲得買盤追捧，激勵指數一度大漲逾 200 點，衝上 16804 點，終場收 16739 點，盤中、收盤續寫歷史新高，三大法人合計買超 183.31 億元，外資加碼買超 144 億元。

加權指數終場上漲 168.59 點或 1.02%，收在 16739.87 點，成交值 3365.34 億元。觀察籌碼面，外資上周四回補 154 億元後，今日再加碼買超 144.55 億元；投信則賣超 2.82 億元，終止連 5 買；自營商買超 41.62 億元。三大法人合計買超 183.31 億元。

美國非農就業數據報喜，激勵道瓊、標普周一收盤續創天價。半導體族群吸引資金進駐，台積電歷經 13 個交易日完成填息，一度漲至 616 元，終場漲幅收斂至 1.3%，收 610 元；聯發科盤中一度站上千元，追平歷史新高 1010 元，終場漲 3.5%，收 995 元；日月光投控、瑞昱大漲逾 3%。

台積電未來三年將投入 1000 億美元在全球設廠，並擴充先進製程與成熟製程產能，台廠設備供應鏈今日股價應聲走揚，京鼎、閎康直奔漲停價。IC 設計股匯集人氣，晶豪科今年前 2 月稅後純益 3.11 億元，賺贏去年第 4 季，今日股價強攻漲停 116 元；矽智財大廠 M31 強勢噴漲停，達 361 元，創波段新高。

拜登政府將啟動規模 2.25 兆美元的基礎建設計畫，可望帶動美國不鏽鋼、鋁捲板需求，市場點名大成鋼為主要受惠者，激勵股價跳空漲停，鎖在 34.45 元，鋼鐵股成為多頭指標，官田鋼亮燈漲停，中鴻、春源漲逾半根停板，東鋼、燁輝、新光鋼等也都表現不俗。

國內海運業者普遍看好，歐、美復活節假期後需求增加，海運市況可望擺脫盤整，4 月有望出現貨櫃輪、散裝船齊漲的榮景，陽明今日直奔漲停，創逾 17 年新高；長榮、萬海連袂翻紅上漲 2-3%；散裝股慧洋 - KY、正德、中航、台航等也都在盤面上表現。