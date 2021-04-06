砷化鎵廠Q1營收 穩懋站穩60億元 宏捷科創21季新高

砷化鎵晶圓代工廠首季營收出爐，穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 在 5G、WiFi 動能延續下，3 月營收回溫，其中，宏捷科單月營收達 3.7 億元，創下近 63 個月新高，第 1 季營收也改寫近 21 季新高，穩懋首季則續站穩 60 億元大關，符合預期。

穩懋 3 月營收達 19.88 億元，月增 4.29%、年減 4.35%，首季營收 60.01 億元，季減 11.97%、年減 0.98%，衰退主因是首季廠區進行歲修所致。

展望今年，穩懋看好，今年成長動能來自 5G+WiFi、IoT、基礎建設與衛星通訊、3D 感測等四大應用，其中，隨著 5G 手機滲透率提升，今年 5G 手機 PA 出貨量可望逐步放大，預估今年占整體 PA 比重可望進一步提升至近 4 成。

宏捷科 3 月營收則達 3.7 億元，月增 10.88%、年增 36.29%，創逾 5 年、近 63 個月新高，累計今年首季營收達 10.65 億元，季增 5.5%、年增 30.97%，同創 2016 年首季以來，近 21 季新高。

宏捷科目前主要營收仍來自 WiFi 產品，但隨著手機市場回溫、IoT 需求增加，4G 手機 PA 拉貨動能強勁，加上漲價效應逐步浮現，預期本季營收將再優於第 1 季。

另一方面，宏捷科今年擴產計畫持續進行，預計本季達到月產能 15000 片目標，年底則可望進一步提升至 20000 片，宏捷科也計畫，隨著新產能開出後，將逐步導入 5G 手機 PA 產品，成為主力動能之一。