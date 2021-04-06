〈宏碁展望〉奪亞太多國標案Q2出貨優首季 零組件供給將逐季緩解

宏碁 (2353-TW) 泛亞營運總部總經理侯知遠今 (6) 日表示，筆電需求強勁，目前在手訂單達逾 4900 萬美元 (約新台幣 13.9 億元)，第 2 季將爭取更多標案，同時看好零組件供給逐季緩解，預期本季出貨將優於首季。

侯知遠表示，通路商庫存水位仍低，筆電拉貨動能強勁，今年首季亞太區三大產品成長顯著，其中，Chromebook 在印尼、日本、菲律賓、泰國、香港等地營收均成長三倍以上。

展望今年，侯知遠表示，上半年擴大承接大型政府、企業標案，合計到手訂單逾 4900 萬美元 (約新台幣 13.9 億元)，第 1 季已拿下印尼、馬來西亞、新加坡等地標案，也取得印度最大國營銀行設備訂購大單，預計出貨逾 3 萬台 AIO 裝置。

侯知遠指出，第 2 季將持續爭取各大標案訂單，有信心拿下包含印尼、印度、菲律賓、日本等地教育、企業商用訂單，合計訂單金額近百億美元，目前到下半年為止，仍未看到訂單需求的轉折點出現。

零組件方面，侯知遠表示，供給仍吃緊，第 2 季可望逐季緩解，目前只要有貨，政府企業或通路商就直接拿走，因此在零組件成本調漲成本上，商量空間大。

另一方面，宏碁今也舉辦 Predator League 電競總決賽，侯知遠表示，宏碁延續電競熱度，去年疫情期間也持續舉辦線上 Pradator League 電競賽事，陸續在菲律賓、印度、越南等 7-8 個地區，舉辦超過 140 場電競比賽，並創立 Planet 9 電競平台，將持續擴大布局電競生態圈。