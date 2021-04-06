全台前3月用電量攀升 中火3號機將併聯發電

台中電廠 3 號機昨晚點火，預計明 (7) 日併聯發電，台電表示，今年前 3 月全台用電量增加，負載屢創高峰，近來又因為水情不佳影響水力發電量，核三廠 1 號機明起大修，因此，3 號機上線可增加調度彈性，且已完成環保改善，空汙排放符合標準。

台電重啟台中火力發電廠 3 號燃煤機組，再度引起台中市政府抗議。對此，台電說明，台中電廠 3 號機前年底雖遭中市府廢止許可證，但環保署去年 2 月已撤銷裁罰，依據空污法 30 條第 3 項規定，3 號機許可證已回到申請展延的狀態，可依據原條件操作。

從需求面來看，台電指出，受疫情影響，民眾轉趨國內消費，內需明顯成長，連帶使得今年 1 至 3 月用電量較去年同期成長 17 億度，增幅達 3.3%，3 月底以來負載攀升，29 日至 31 日更連續 3 日尖峰負載打破歷年 3 月用電紀錄。

在供給方面，水力發電受水情不佳影響，去年水力發購電量 30 億度，低於前年的 55 億度；今年 1-2 月全國水力發購電量低於 4 億度，其中，大甲溪電廠各機組今天幾乎均因缺水而停擺。

台電進一步指出，中火 1 號機從 2 日起檢修、核三廠 1 號機也自明起大修，大潭電廠第 6-1 氣渦輪機預計 11 日大修，因此，調度 3 號機是為了兼顧穩定供電，確保備轉容量率維持在 10% 以上的合理調度舉措。

台電強調，時序進入 4 月非空污季，將遵守承諾，台中電廠運轉機組數不超過 9 部。3 號機明日正式併聯後，尚有 1 號機停機檢修，9 號機大修，運轉機組數僅 8 部。3 號機加入能提升機組調度彈性，讓其他運轉一段時間的機組可以下線檢修保養，提升發電及減排效率。