〈美股盤前要聞〉全球死亡病例數衝破300萬人 美股期貨下滑

全球新冠肺炎死亡人數突破 300 萬人。在道瓊、標普收盤創下歷史新高後，美股期貨於週二 (6 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.13%，標普 500 期貨跌 0.20%，那斯達克 100 期貨跌 0.25%。

1. 全球新冠病毒死亡數衝破 300 萬人

隨著部分國家疫情再轉嚴峻，帶動死亡人數上揚，《路透社》統計數據顯示，全球新冠肺炎死亡人數在周二 (6 日) 突破 300 萬人。

全球新冠肺炎死亡人數在 1 月中旬突破 200 萬例，僅短短不到 3 個月又再新增 100 萬例。《路透社》分析指出，其中又以巴西和印度狀況最為嚴峻，前者單日新增死亡均數居全球首位，且佔全球單日新增死亡數的四分之一。

作為全球新冠病毒累計死亡數最多的國家，美國迄今死亡數為 55.5 萬例，約佔全球累計死亡數的 19％。過去 3 周以來，美國感染情況再度惡化，但衛生當局認為，加速疫苗接種可望阻止死亡人數進一步上升。截至目前，美國約三分之一的人口已接種至少 1 劑疫苗。

2. Archegos 爆倉未完 傳瑞信拋售 23 億美元股票

避險基金 Archegos 資本管理公司爆倉之後，一些投資銀行趕緊脫手股票以避免虧損，知情人士透露，瑞士信貸 (Credit Suisse) 周一 (5 日) 也脫手約 23 億美元股票，ViacomCBS、唯品會和 Farfetch 盤後股價應聲挫跌約 3%。

根據報導，瑞信的大宗交易涵蓋以下股票：3400 萬股 ViacomCBS(VIAC-US)、1400 萬股的唯品會 (VIPS-US)、1100 萬股的 Farfetch(FTCH-US)。三家公司股票盤後分別下挫 3.33%、2.85%、3%，瑞信的美國 ADR(CS-US) 盤後小跌，跌幅一度深達 3.7%。

ViacomCBS、唯品會、Farfetch 周一稍早收盤分別下跌，3.9%、6.07%、Farfetch，騰訊音樂 (TME-US) 重挫 5.37%。

3. 谷歌 5 月起停用甲骨文財務軟體 改採 SAP

美媒報導，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 計畫未來幾週內停用甲骨文 (ORCL-US) 財務軟體，改用 SAP 的軟體。

谷歌向員工表示，5 月起 Alphabet 和谷歌核心財務系統將移至 SAP，但此舉僅與谷歌用來追蹤財務的軟體相關，尚未有跡象表明谷歌將移轉其他使用中的甲骨文系統。

谷歌和甲骨文在雲端運算市場上的競爭日漸激烈，谷歌也追隨雲端領導者亞馬遜 (AMZN-US) 類似作法，過去幾年亞馬遜也大幅減少對甲骨文軟體的使用量，轉用自家雲端服務。

4. 庫克透露：可能在十年內卸任蘋果 CEO

週一 (5 日) 蘋果 CEO 庫克接受紐約時報記者 Kara Swisher 的 sway 播客採訪中透露，他可能在十年內卸任蘋果 CEO。

蘋果 CEO 庫克接棒賈伯斯 (Steve Jobs) 至今已邁入第 10 年，蘋果和庫克的十年合約即將在今年到期，Kara Swisher 被問及十年後他是否還會留在蘋果？

庫克回應，他很可能在 10 年內卸任蘋果 CEO，不過他沒有提到屆時可能轉任的職位，亦或是完全離開蘋果。

5. Fed 梅斯特：3 月非農就業強 但聯準會仍將保持耐心

美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周一 (5 日) 表示，美國 3 月非農就業報告令人振奮，但不改變她對聯準會 (Fed) 繼續保持寬鬆政策的預期，此外，美國公債殖利率迄今大致呈現有秩序的上升，Fed 無須採取行動。

梅斯特接受 CNBC 採訪時表示，Fed 將保持低利率，直到就業市場大幅改善，「我想下半年經濟會很強勁，但我們距離政策目標還有一大段距離。很高興看到如此良好的就業報告，我們需要更多這種證據。」

美國 3 月非農就業新增 91.6 萬人，增幅遠勝市場預期的 64.7 萬，失業率則下降到 6%，是疫情爆發以來最低。但梅斯特提醒，和 2020 年 2 月疫情爆發前的水準相比，美國就業人口仍少了將近 850 萬人。