台灣擴大施打之際 EMA宣布：AZ疫苗與罕見血栓明顯有關

台灣擴大施打阿斯特捷利康疫苗 (AZ 疫苗) 之際，週二 (6 日) 歐洲藥物管理局 (EMA) 表示，英國牛津大學與阿斯特捷利康共同研發的 AZ 疫苗與罕見血栓明顯有關。

截稿前，週二台北時間晚間 11 時許，阿斯特捷利康 (AZN-US) 小漲 0.18%，暫報每股 49.63 美元。

AZ 疫苗在歐洲存在的安全疑慮烏雲罩頂，AZ 疫苗除了有效性數據備受爭議外，還在歐盟各國傳出多起血栓案例。EMA 於 3 月 18 日公布評估，背書 AZ 疫苗「安全、有效」，但無法完全排除疫苗與少數罕見血栓的關聯性。

由於發生血栓不良案件頻傳，週二 AZ 疫苗已悄悄向 EMA 申請改名為 Vaxzevria，與此同時，EMA 疫苗主管給出更明確的結論。

EMA 疫苗主管 Marco Cavaleri 週二表示：「很明顯 AZ 疫苗與血栓之間存在關聯，但我們仍然不清楚是什麼原因導致這種反應？」

EMA 負責人 Emer Cooke 上月表示，AZ 疫苗與血小板減少症相關的罕見血凝塊之間存有關聯，包括腦血栓和體內多數血管阻塞的情況。

Marco Cavaleri 並未提供證據支持其言論，阿斯特捷利康並未對此消息予以回應。

德媒《德國之聲》上月 19 日報導，Greifswald 大學醫院研究人員發現，部分接種 AZ 疫苗患者會引發罕見腦血栓，主因是該疫苗會誘發人體的自體免疫細胞反映，進而導致血栓，故建議德國醫師採取「抗凝血劑與免疫球蛋白」，來治療施打 AZ 疫苗以後出現的血栓情況。

台灣週二擴大對象接種 AZ 疫苗

台灣自 3 月 22 日起開始施打 AZ 疫苗，中央流行疫情指揮中心宣布，自 4 月 6 日起，台灣開放執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等第一類實施對象接種 AZ 疫苗，而接種點從原本的 87 家增加至 103 家。

疫情指揮中心發言人莊人祥週二表示，截至 5 日，台灣已有 17245 人完成施打第一劑，未新增不良事件，考量疫苗期限，所有醫事人員今起開放接種，週四 將進一步評估是否擴大對象。