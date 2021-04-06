晶技Q1營收跨越33億元續創新高 本季估再成長

在市場需求不減且 3 月工作天數增加，頻率元件廠晶技 (3042-TW) 3 月營收重返 10 億元，今 (6) 日公布 3 月營收為 11.39 億元，月增 17.44%，年增 38.49%，首季營收以 33.11 億元續創高，在長約客戶需求穩定下，估本季出貨將再成長。

晶技第一季營收季增 2.39%，年增 53.9%，不僅是同期最高，也超越去年下半年旺季水準，晶技已連 3 季改寫歷史新高。

晶技去年投入 15 億元資本支出擴充台灣平鎮廠、寧波廠及重慶產能，均已完成投入量產，由於目前頻率元年設備採購前置期高達 8 個月，晶技已在去年提前訂購 4 條生產線，預計今年第二季寧波廠陸續完成安裝，將有助小型化頻率元件產品產能再提升。

晶技前 2 月稅前盈餘 4.61 億元，年增 1.71 倍，每股稅前盈餘 1.49 元。

晶技晶技去年獲利寫新高，估今年 5G 應用產品出貨將成長 4 成，晶技並上修資本支出，由 22 億元提高為 25.9 億元，增幅 17.73%，瞄準 5G、網通及車用市場。

晶技 2020 年營收獲利改寫新高，全年稅後純益 14.29 億元，創新高，年增 1.53 倍，每股純益 4.61 元，日前董事會決議，去年盈餘每股擬配發 3.8 元現金股利，也改寫配發新高，今年股東會日期提前到 5 月 31 日召開，公司擬將歷年的股利發放時程進一步提前。