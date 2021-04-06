郭台銘擬斥50億元入股台康生 取得18.56%股權躍最大股東

台康生 (6589-TW) 今 (6) 日宣布，與鴻海 (2317-TW) 暨永齡集團創辦人郭台銘簽訂投資意向書，郭台銘將投資 50 億元入股台康生，取得 18.56% 股權、成最大股東，雙方將擴大海外市場版圖。

郭台銘擬以私募的方式投資台康生 5500 萬股，私募價格與本次現金增資價格同價為 91.5 元，以符合市場機制；私募案將於近期董事會提出，並將在六月的股東常會上表決。

台康生表示，郭台銘十多年前親身體會健康對於親人及家庭的重大影響，並從年輕時期就感受到蔣經國身前的座右銘「計利當計天下利，求名當求萬世名」的感召，開始致力投入慈善醫療健康事業，除設立永齡基金會致力癌症之治療與預防外，並且大力支持技術研發與培育人才，此次投資台康生技是歷經 4 個月以上嚴謹及不同面向的審慎評估。

郭台銘表示，旗下兩個評估團隊一致把台康生列為首選，與經營團隊見面後，了解經營者的理念及看到團隊精神及國際化視野，更確定投資台康生技的決心，未來將從旁協助，提供全球經營人脈網絡及自動化思維，協助台康生拓展國際事業版圖，落實產業國際化與自動化，並加速建構台康生在全球生技的地位與價值。

台康生上 (3) 月乳癌生物相似藥臨床三期主要療效數據達標，符合美國及歐盟生物相等性標準，生產廠去年也優先取得日本厚生勞動省 PMDA 查廠通過，後續美國 FDA 與歐盟 EMA 也將進行查廠，且委託開發製造生產 (CDMO) 業務逐年快速成長。

台康生總經理劉理成指出，已邁入第 9 年，堅持雙引擎商業模式，如今看到雙引擎發動，帶動近年營收快速成長，郭台銘的資金挹注，並提供長期全球政經及產業人脈資源，將是台康生技啟動全球策略布局的時機，未來將加速並擴大在生物相似藥產品線開發及委託開發暨製造服務 (CDMO) 雙軌事業版圖。