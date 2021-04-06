千金股3月營收 信驊、譜瑞雙創歷年同期新高

千金股信驊 (5274-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (6) 日公布 3 月營收，達 2.6 億元、14.89 億元，年增約 1.04%、46.64%，分別受惠伺服器需求復甦、面板產業景氣熱絡，3 月營收雙雙改寫同期新高。

信驊 3 月營收 2.6 億元，月增 3.3%，年增 1.04%，第一季營收 7.51 億元，季增 7.75%，年增 2.48%；伺服器產業自去年 12 月起回溫，信驊 BMC 出貨也重啟動能，推升第一季營收逐月走揚，3 月、第一季營收均創歷年同期新高。

展望後市，隨著雲端客戶需求續強，信驊第二季可望再優於第一季，上半年呈現逐季成長，不過，由於目前半導體供應鏈相當吃緊，整體客戶需求遠大於供應商可提供的產能，將持續向供應商爭取產能，支持後續成長動能。

譜瑞 3 月營收 14.89 億元，月增 20.92%，年增 46.64%，第一季營收 43.44 億元，季增 1.9%，年增 46.68%；受惠面板景氣熱度不墜，譜瑞面板相關晶片出貨續旺，加上 PCIe Gen4 Retimer 晶片去年第四季已通過雲端客戶驗證，也逐步貢獻營收，推升 3 月、第一季營收改寫歷年同期新高。