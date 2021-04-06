台開改列全額交割 邱復生籲政府拯救 並對股東致歉

台開 (2841-TW) 財報遭會計師出具「繼續經營有重大不確定性」的查核報告，明起將打入全額交割股，台開董事長邱復生今 (6) 日召開記者會表示，台開為工業區開發代墊款項 90 億元，經努力仍來不及挽救，呼籲政府拯救台開，並對所有股東致歉。

邱復生指出，台開遭指的「不穩定」早就存在，他在近 5、6 年做了很多努力，包括花蓮台開新天堂樂園、新竹新埔雲夢山丘、金門風獅爺購物中心等多項開發案，一切都在努力，依舊來不及挽救。

對於台開遭打入全額交割股，邱復生再三對股東表達歉意，他說，台開每股淨值仍有 23.6 元，去年雖然賠了 18 億，但台開擁有 25 萬坪土地、容積達 32 萬坪，鑑價總值達 290 億元，希望股東們留住股票，台開很快就會再起。

台開 1998 年成立宗旨便是專責配合國家經濟政策開發工業區及土地，民營化以前股份全數由政府及公股銀行持有，奉行政院命令辦理工業區及國內土地公共工程開發業務，因此有許多為地方政府代墊的開發款項。

台開指出，1999 年起，台開就開始為各地方政府代墊款項，統計 2013 年至今，花蓮、高雄、台中三縣市「台開代辦工業區」未回收金額，閒置未售土地達 8.6 萬坪，總金額達約 90 億元遲遲無法收回，包括花蓮縣約 45.1 億元、高雄約 19.3 億元、台中 25.5 億元。