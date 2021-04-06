傳滴滴正式啟動造車專案 但公司未發表任何評論

據大陸媒體《晚點 LatePost》報導，滴滴出行正式啟動了造車方案，負責人是滴滴副總裁、小桔車服總經理楊峻，但滴滴方面對此不予評論。

陸媒稱，內部管道透露，目前團隊已經開始從車廠挖人，關於滴滴造車的具體形式和路徑尚未可知。知情人士說，曾任蔚來汽車用戶發展副總裁的朱江可能會加入滴滴。朱江有多年車企經驗，先後在華晨寶馬、雷克薩斯、蔚來、福特中國等公司工作。

造車新動向之外，其自動駕駛子公司也計畫在自研以外，嘗試新的路徑，並開啟新的自動駕駛卡車業務。

2020 年 11 月，滴滴正式發布了定制網約車 D1。滴滴出行 CEO 程維表示，D1 是與比亞迪合作，花費 3 年時間打造。D1 軟硬體打通、數據導向，可實現 18 個月快速迭代。

在此之前於 2019 年 11 月，滴滴與比亞迪合資成立了美好出行 (杭州) 汽車科技有限公司，比亞迪持股 65%，滴滴持股 35%，比亞迪是控股方。

程維表示，滴滴計畫於 2025 年推出 D3，普及 100 萬輛，搭載自動駕駛功能，2030 年希望實現完全自動駕駛。

與定制的網約車 D1 相較，滴滴造車部分的具體計畫目前還是未知數。