【南方東英】騰訊第一大股東PROSUS將出售騰訊2%的股權

【市場動態】標普 500 指數再創新高美聯儲 3 月會議紀要顯示距離縮減購債還需要一段時間

昨標普 500 指數上漲 0.15% 再創收盤歷史新高納斯達克綜合指數微跌 0.07%。美聯儲 3 月議息會議紀要稱經濟仍遠未達到美聯儲的目標距離縮減購債計劃還需要一段時間國債收益率上升反映了經濟狀況的改善大部分聯儲官員認為通脹風險大體上是平衡的。

【公司動態】騰訊第一大股東 PROSUS 將出售騰訊 2% 的股權

騰訊控股第一大股東 PROSUS 擬出售最高 19189 萬股騰訊 (0700.HK) 股票相當於騰訊總股本的 2%，其持股比例將從約 30.9% 降至 28.9%。減持的價格定在每股 595 港元，價格定在配股區間上限。PROSUS 承諾至少在未來三年內不再出售任何騰訊股票，對騰訊的承諾依然堅定此次通過出售這一小部分股權，為核心業務線和新興部門的持續增長提供資金，增加公司財務靈活性。

根據 2018 年騰訊遭大股東減持情況來看，配售後三天出現了 8.3% 的反彈，推薦用南方東英恆生科技指數每日槓桿 (2x) 產品 (7226.HK) 或南方東英恆生科指數 ETF (3033.HK) 來博反彈，7226.HK 和 3033.HK 自上市以來和騰訊股票的相關係數分別為 1 和 0.76。

此外，我們認為儘管減持對股價會有一個短期衝擊，但預計不會如 2018 年出現股價暴跌。 主要基於以下幾個原因：

18 年大股東減持時中美同時去杠杆，貿易戰爆發，疊加遊戲版號審批暫停，騰訊出現大幅下跌，本次減持不存在上述客觀影響；

18 年大股東減持時騰訊前瞻市盈率為接近 50，估值偏高，而現在前瞻市盈率僅 33，估值合理偏低；

目前仍處於量化寬鬆中，市場流動性足夠去吸收減持的股份；

另外，這次配售會增加騰訊在指數的流通市值因數，會有被動資金需要買入為股價帶來支持。

【指數動態】

[恆生科技指數] 昨日指數下跌 1.37% 半導體板塊上漲

昨日恆生指數下跌 0.91%，恒生科技指數下跌 1.37%，超六成成份股下跌。 中芯國際 (0981.HK)、華虹半導體 (1347.HK) 等半導體板塊逆市上漲，皆漲超 5%。 南方東英恆生科指數 ETF (3033.HK) 昨日成交額 2.20 億港元。

[中證 5G 通信主題指數] 昨日指數下跌 0.48%

昨日滬深 300 指數下跌 0.71%，而中證 5G 通信主題指數下跌 0.48%。 第九屆中國電子信息博覽會 (CITE 2021) 將於 2021 年 4 月 9-11 日在深圳會展中心全館舉辦，芯片和 5G 商用將會是展示亮點。

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