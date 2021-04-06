美經濟前景好轉！IMF上修今年全球經濟成長預估至6%

為了反映美國經濟前景的迅速好轉，國際貨幣基金 (IMF) 週二 (6 日) 上修今年全球經濟成長預期，從一月時預估的 5.5% 上調至 6%，料將創 40 年來最大增幅。同時，IMF 也上修對 2022 年全球經濟成長預期至 4.4%。

IMF 將 2021 年美國經濟增長預估從 5.1% 大幅上調至 6.4%；歐元區則是從 4.2% 上調至 4.4%；中國和印度分別成長 8.4% 和 12.5%，分別上調 0.3 與 1 個百分點；台灣方面則是預估成長 4.7%，較去年 10 月預估時躍升 1.5 個百分點。

IMF 表示，這次上修預估值主要因為數以萬計的民眾正接種新冠疫苗，預期將會帶動許多國家的經濟在今年稍後復甦。

同時，儘管流動性減少，但各經濟體仍在繼續適應新的工作方式，促使各地區的經濟反彈優於預期。主要經濟體，特別是美國的額外財政刺激政策也進一步改善經濟前景。

不過，IMF 也預警，這份報告仍有高度的不確定性，若因變異病毒使得疫苗無效，而導致疫情延長則會使 IMF 調降對全球經濟增速的預期。

此外，如果美國經濟過快的復甦，帶動指標利率以出乎意料的方式進一步上升，則可能會帶來金融風險。過高的資產估值，恐逼使貨幣政策急速緊縮，反而使復甦前景惡化，特別是對一些高槓桿的新興市場和開發中經濟體情況更為嚴重。

另一方面，在這份報告中 IMF 重申全球各地區經濟復甦呈現好壞差異。

IMF 認為主要依靠旅遊業、原物料出口的經濟體，及政策空間相對有限的經濟體在疫情中的損失更大，所呈現的經濟表現與其它經濟體也會有所不同。

而各產業將持續存在好壞的差異，自 2020 年下半年以來，對宅經濟相關產品的強勁需求及耐用品 (特別是汽車) 需求的釋放一直是全球經濟復甦的關鍵因素，而旅遊、藝術、娛樂、體育、酒店和實體零售業在疫情得到控制之前，不會出現實質性反彈。