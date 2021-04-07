美元反彈 高盛空頭舉白旗

面對美元強力升值，高盛近日撤下看空美元的建議，此外，高盛預期歐洲經濟即將反彈，歐元將轉強，並有利於大宗商品和風險資產。

高盛去年 10 月發布報告，看空美元對主要原物料貨幣的匯率走勢，包含美元兌澳幣、紐元以及挪威克朗。空頭操作讓高盛斬獲 5% 報酬率，然而美元年初至今表現卻開始疲軟。

追蹤一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 年初反彈，並一度收復 93 大關，總計今年來上漲 3%，其中 3 月漲幅更達 2.5%。

高盛的 Zach Pandl 分析師團隊近日表示，美國企業成長以及債券殖利率持續上升，將支撐美元短期的漲勢。

可開始布局歐元

該團隊還表示，下一步應聚焦於歐洲的經濟復甦，可以開始布局，因歐洲 4 至 5 月疫苗接種速度可望顯著加快，之後防疫措施有望放鬆，屆時歐洲經濟成長加速應有助於扭轉美、歐債券殖利率曲線的分歧，並且有利於大宗商品價格和風險資產。

儘管 10 年期美債殖利率自年初的 0.92% 飆升至 1.71%，但 10 年期德國國債殖利率僅自 -0.61% 上升至 -0.30%。

因此，高盛預估，3 個月後歐元兌美元目標價為 1.21 美元，12 個月目標價則為 1.28 美元。

截至周三 10 時許，歐元兌美元暫報 1.1870 美元。