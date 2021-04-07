〈紐約匯市〉投資人落袋為安+公債殖利率下滑 美元繼續走軟

受到美國公債殖利率從近期高點下滑打壓，加上投資人在 3 月亮麗表現後獲利了結，美元對一籃子貨幣周二 (6 日) 貶至兩周低點。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤跌 0.239% 至 92.341，為 3 月 23 日來最低。

由於投資人押注財政刺激和疫苗接種將令美國經濟比其他國家更快從疫情中復甦，美元和美債殖利率今年來不斷走高。美元 3 月上漲 2.5%，是 2016 年底以來最大漲幅。

Tempus 交易副總裁 John Doyle 說：「新一季開始，有一些獲利了結賣盤。先前殖利率幫助美元站穩腳跟，如今殖利率下滑將給股市添柴火，並降低對美元的需求。」

美國 10 年期公債殖利率報 1.656%，下降 6.2 個基點，是將近兩周新低。

美債殖利率下滑，美股再創新高，都削弱了對美元的避險需求。

國際貨幣基金 (IMF) 周二再度上修全球經濟成長預測，看好今年成長率達到 6%，反映美國經濟前景快速改善。

美元兌日圓貶值 0.29% 至 109.855 日圓，為一周以來最低點。

英鎊也遭逢獲利了結賣壓，英鎊兌美元在周一出現 2 月 18 日以來最大單日升幅後，周二回貶 0.5%，報 1.3844 美元。英鎊兌歐元也貶值 0.7% 至 0.8551 英鎊。

英國首相強生證實，擬於下周重啟經濟。

加幣貨幣市場方面，以太幣周二觸及 2151.63 美元，寫歷史新高紀錄，之後收斂升幅。比特幣報 57788.59 美元，24 小時內下跌 1.6%。

CoinGecko 和 Blockfolio 顯示，近期以太幣上漲幫助加密貨幣市值在周一達到創紀錄的 2 兆美元。以太幣就像大多數其它小型加密貨幣一樣，走勢通常和比特幣相同。

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