估值不合理？分析師喊特斯拉只值150美元 折價78%！

羅斯資本 (Roth Capital) 高階研究分析師 Craig Irwin 表示，特斯拉 (TSLA-US) 股價遭高估了，其價值僅有 150 美元，該公司必須要有更多表現才能讓其近 700 美元的股價合理化。

特斯拉週二小漲不到 0.1%，收 691.62 美元。投資者對特斯拉最新交車量超過預期而感到滿意，5 日股價大漲 7%。

然而，Irwin 週二表示，特斯拉打敗預期的可能性「顯然早已反映在價格上」，該公司約莫 6600 億美元的市值已經接近美國和歐洲汽車市場的總規模，但特斯拉整體來說只是市場的「次要業者」。

「所以對我來說，我認為這是市場錯位，這是市場逃避基本面的分析，我想市場上還有留給許多成功企業的空間。大眾對特斯拉的估值如此之高，只是因為他們以為特斯拉沒有競爭對手。」

但 Irwin 仍樂觀看待電動車的銷售前景，而該產業正以特斯拉馬首是瞻。

特斯拉上週五公布今年第一季交車 184800 輛，生產 180338 輛。根據 FactSet 截至 4 月 1 日彙整的數據，分析師本預期該公司交車約 16.8 萬輛。

Irwin 表示，特斯拉目前順風順水，例如進軍印度市場、中國市場前景明亮等，都是提振特斯拉展望的因素，但該公司還是必須有更多表現，才能讓當前近 700 美元的股價合理化。

「他們確實必須推進機器人計程車、全自動車輛。」他補充，特斯拉似乎從這個領域中撤手，但其他公司與此同時卻推出了「非常先進的技術」。