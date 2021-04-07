Archegos爆倉事件曝光前一晚 大摩被爆料先拋售50億美元股票

CNBC 引述知情人士報導，摩根士丹利 (大摩) 在 Archegos 基金爆倉事件引起眾人矚目的前一晚，已經先脫手一部分股票，價值約 50 億美元。

知情人士透露，大摩在 3 月 25 日晚上將與 Archegos 押注美國媒體股和中概股相關的股票，低價賣給一小群避險基金，價值約 50 億美元。

這個先前未揭露的發展，顯示某些銀行為了免於被 Archegos 爆倉拖累而採取特殊對策。然而其他沒來得及脫身的銀行蒙受重大損失，如瑞士信貸 (Credit Suisse) 周二揭露因平倉 Archegos 相關虧損部位損失 47 億美元，並宣布削減股利、暫緩實施庫藏股。

知情人士說，大摩以低價拋售股票之前，已經取得 Archegos 同意。大摩告訴那些接手的買家說，折價脫手股票是因為某個匿名客戶必須追繳保證金，此舉是為了避免客戶倒閉。

但大摩並未告知買家，周四晚間脫手的一籃子股票 — 包括百度 (BIDU-US)、騰訊音樂 (TME-US) 在內約八檔股票，只是隔日眾家投資銀行即將拋售的一小部分股票。

CNBC 報導，某些客戶覺得被大摩背叛，因為他們並未接收到最重要的內容。之後這些避險基金才從媒體報導中得知，管理 Archegos 的經理人 Bill Hwang 和主要券商在周四晚間試圖平倉部位。

這代表大摩至少有一些人早就知道之後可能的拋售規模，且 Archegos 已經無法逃離被斷頭的命運。

然而大摩和高盛因為事先知悉可能遭遇的情況，得以避免損失。大摩和高勝拒絕評論此報導。