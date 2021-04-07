〈蘋果財報前瞻〉5G iPhone熱潮過 華爾街聚焦服務表現

蘋果 (AAPL-US) 投資者一年前全心全意期待 5G iPhone 問世，大眾普遍預期當年新品將吸引大量被壓抑的需求，但如今熱潮過後，投資者對今年秋季新品卻不期不待。

但由於蘋果股價去年大漲 81% 後，今年表現落後市場，投資者開始研究蘋果產品組合的其他部分。週二 2 位分析師聚焦蘋果逐漸發展的服務業務，並給予肯定。

摩根士丹利硬體分析師 Katy Huberty 將蘋果服務部門 2021 會計年度 (9 月止) 營收成長預期自 19% 調升至 22%，而市場共識成長預期為 18%。她目前預期蘋果今年服務部門營收 657 億美元，2022 財年成長至 770 億美元。

Huberty 指出，此回上修反映今明兩年整體營收和獲利預估上升。她目前預估蘋果 2021 財年整體營收 3379 億美元，自先前估計的 3361 億美元上升，且高於華爾街的估值 3350 億美元。

另外，她將蘋果今年 EPS 預期自 4.47 美元調高至 4.51 美元，高於華爾街共識預期的 4.45 美元。

Huberty 研究報告寫道，修正模型一部分是為了顯示蘋果與谷歌 (GOOGL-US) 的搜尋關係貢獻程度更高，她認為華爾街共識低估了該領域的成長。

她也指出，研究公司 Sensor Tower 的初步數據顯示，App Store 在 3 月止季度營收上升 28%。

Huberty 維持對蘋果股票的「加碼」評級，但將目標價自 164 美元調降至 156 美元，以反映「同業多重的壓迫」。

與此同時，Cowen 分析師 Krish Sankar 針對蘋果 News + 服務發布研究報告，形容 News + 是蘋果不斷成長的訂閱業務中的「關鍵支柱」。他認為蘋果的 News 平台 2023 財年營收可望自 2020 財年的 10 億美元成長至 22 億美元，因為擁有 1900 萬名訂閱戶，且廣告市占率上升。

「我們認為，蘋果的 News app 和 News + 付費訂閱服務定位良好，不只能自訂閱戶的增加中受益，也可加速廣告營收成長，因為蘋果改善了廣告平台，且採取更尊重隱私的立場。」

Sankar 維持對蘋果股票的「加碼」評級，以及目標價 153 美元。

蘋果將於 4 月 28 日盤後公布 3 月的季度財報。蘋果週二上漲 0.31 美元或 0.25%，收 126.21 美元。