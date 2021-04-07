〈書摘〉雷浩斯：得其道者，殊途同歸

我最近和一位國內高等學院的財金研究所畢業的朋友吃飯，順便聊起投資，他說系上的專業教授做股票，沒有一個賺錢的。雖然這類的傳聞我聽過很多，但是從朋友口中聽到，還是令我感到驚訝。

但是凱因斯則不一樣，他是經濟學家，卻精通金融市場的理論與實務。他所操盤的劍橋大學基金，成長了十二倍，同期市場平均漲幅不到一倍。

雖然績效驚人，但是凱因斯一開始是採取追趨勢的動能投資法，初期的獲利不佳，當他轉用長期持有好公司的策略之後，績效開始大幅好轉。

這樣的故事好像在很多投資報導上聽過？沒錯，這就是採用價值投資法的投資人，經常發生的故事。但是發生在百年之前的經濟學家身上，似乎格外的引人入勝。

凱因斯之所以會採取長期持有策略的價值投資法，是因為他有幾個性格上的特性：他對數字感到迷戀。他能迅速地做出投資決策，也能夠完全地縮手不動。他能夠不在乎自己的投資法是否和所謂的正統投資相同。他只在乎自己的思考成果。他重視「質化分析」，因此願意將持股集中在幾個良好的標的上。

他總結自己的投資生涯：「我的獲利都來自於少數這幾支大量買入的股票，真令人高興，沒人能從平凡的投資組合賺到錢。」

上面這句話令人無可避免地想到巴菲特，我認為凱因斯和巴菲特是同類型人物，他們運用內在價值成長股時，都掌握以下基本原則：

一、 聚焦計算股票的內在價值，以預估盈餘來判斷，而不是靠推測市場走勢來獲利。

二、確認買入時是否有足夠的安全邊際，股價必須和內在價值有明顯的有利差距。

三、自行分析，獨立判斷，因此你的投資策略可能與群眾不同，是一種逆勢投資。

四、降低持股的週轉率，不要受到市場起落影響。要能堅定不移地持有多年，直到回歸價值。

五、集中投資組合，將標的集中在未來內在價值成長性最高的幾個標的內，這些標的必須平衡產業風險。

六、能具備耐心，也要能快速行動，要能在這兩者之間保持平衡。

對價值投資者來說，這些原則可以說是「得其道者，殊途同歸。」那一般人有可能運用這些原則嗎？我分享一個近日的小故事給讀者：

我有一位企業家友人，他先前請人教他投資，學到了分散風險，定期定額進入股市。友人覺得沒什麼不好，但這就是適合一般上班族的方式。之後，我指導我的企業家友人做投資，這位氣魄驚人，充滿膽識的企業家很快地抓到了要訣。

他集中投資在幾檔優質標的上，而且毫不在乎股價波動，投資組合中某一檔股票曾經帳面損失等同一台賓士車的價格，但是他毫不動搖。沒多久，股價回升之後，反倒賺了一台 TOYOTA。

當我欽佩他的執行力時，他也跟我分享了心得：「如果你想賺，你也要付出相對的東西，如果不想付出承擔，就不可能拿到那麼多的報酬率。想要大賺一筆的人，不能連數字上的虧損都不敢承擔，那只是帳面上嘛。如果時間本金風險都不給，那憑什麼獲利？看到機會，就要重壓！」

沒錯，看到機會，就要能快速的行動。而沒有機會時，就要按兵不動。所以，所謂的集中投資，應該是集中於機會的投資。

如何識別機會？如何了解持久不衰的投資原則？都在這本書中。

我和多數人一樣，在看這本書之前，對凱因斯並不了解，只知道他是一個經濟學家。當我看了這本書後，無可避免地喜歡上凱因斯，我也希望讀者能無可避免地喜歡這本書。

（財經作家、價值投資者）

來源：天下雜誌 -《跟凱因斯學價值投資》成為散戶贏家