招聘香港人才待遇成障礙 財部爭取鬆綁公股董總薪資天花板

財委會今 (7) 日前往合庫銀考察泛公股招聘金融人才計畫執行情形，立委指出，公股銀行招募香港高階人才開出年薪 650 萬，直逼公股董總待遇，恐怕難有成效，對此，財政部次長阮清華說，希望能爭取公股行庫董總薪資鬆綁，才能提高對人才的吸引力。

因應國際情勢動盪，公股銀行去年推動招聘香港高階人才計畫，原定招募 150 個名額，但公股銀合計僅開出 50 名職缺，正式晉用錄取至今仍掛零，績效顯然不如預期。

財委會今天移師合庫銀，舉行考察公股招聘人才計畫執行概況，部分立委質疑，公股銀花大把銀子聘請海外金融業工作者來台，萬一績效不如預期，是否有退場機制？質疑此計畫是否有滲透與資安問題。

對此，阮清華表示，對於公股銀行招聘人才計畫，都會事先盤點人才需求與規劃，且須事先與工會協商並經董事會審核通過，才會依規定晉用，至於是否薪水太高，引發董總不滿？阮清華回應，相信公股董總胸襟寬大，不會有吃味的問題。

但阮清華也說，公股銀行董總待遇受到相關辦法限制，規定薪資待遇不得超過同性質、規模國營事業同級人員的 2 倍，換算待遇年薪最多 700 萬元，與純民營銀行待遇天差地別。

阮清華表示，為提高對優秀人才的吸引力，希望能爭取公股行庫董總薪資限制鬆綁，打破天花板限制，避免限制條款而導致「自己卡自己」。