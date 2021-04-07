英特爾推Ice Lake伺服器CPU 矢言以「極具侵略性方式」奪回市占

英特爾 (INTC-US) 周二 (6 日) 針對資料中心正式推出 10 奈米製程 Ice Lake 處理器晶片，能夠為 AI、高速運算提供優異表現，並與 AMD 推出的米蘭伺服器 CPU 較勁。英特爾矢言，將以「極具侵略性」的方式奪回伺服器市場市占率。

英特爾表示，第三代 Xeon Scalable 可擴展處理器的 Ice Lake 伺服器 CPU，提供最高 40 核心，並搭載 Optane 持續性記憶體模組 (PMem) 、傳統 DRAM 、乙太網卡，以及 Agilex FPGA 運算架構。

此外，英特爾在發布會上表示，Ice Lake CPU 與 AMD (AMD-US) EPYC 米蘭 CPU 評測結果顯示，Ice Lake 在 Linpack 上的表現比米蘭高 18%，在 NAMD 方面要高出 27%，在蒙地卡羅模擬方面高出 50%。

英特爾 Ice Lake CPU(40 核) 與 AMD 米蘭 (64 核) 性能評測 (圖: HPCwire)

英特爾 10 奈米製程的 Ice Lake CPU 平均性能將較上一代提高 46%，與崛起的 AMD 一較高下意味濃厚，但目前英特爾在利潤豐厚的伺服器 CPU 市場市占率還不到 1%。

儘管如此，英特爾正積極備戰，以應對 AMD 的步步進逼，該公司資料中心業務負責人 Navin Shenoy 表示，英特爾將以「極具侵略性」的方式奪取市占。

英特爾 10 奈米製程原先預定於 2017 年首次亮相，但因良率問題導致量產時程耽誤，使委託台積電代工的 AMD 近幾年在 CPU 市場大肆擴張版圖。

Shenoy 表示，無論目前競爭形勢如何，英特爾都會在筆電和 IT 基礎設施的需求激增的情況下持續推出新旗艦產品，「我們相信，英特爾正朝著人類歷史上最大的 IT 基礎設施擴張期前進。」

Shenoy 進一步說，經濟的變化非常顯著，不僅限於疫情的影響，還包括線上會議取代了商務旅行、酒店與租車需求，此外，雲端應用以及 5G 網路也將改變既有產業的生態，並刺激更多必要的 IT 基建。