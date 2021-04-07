英國正式設立新監管機構 以防科技巨頭壟斷市場

英國宣布正式成立新的監管機構，以監督全球科技巨頭，防範大型科技公司企業濫用自身優勢，壟斷市場，阻礙市場競爭。

英國在週二正式在競爭與市場管理局 (CMA) 旗下成立新的「數位市場部門」(DMU)，以審查具有「強大市場力量」的科技業。

有英國官員表示，新成立的部門將確保臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US) 等科技巨頭不會利用市場的主導地位，進而排擠市場競爭對手。

英國數位部長 Oliver Dowden 在一份聲明中表示，他已要求 DMU 首先管控平台與新聞媒體以及數位廣告商等內容提供商之間的關係，以確保雙方關係盡可能公平合理。Dowden 也表示，數位市場部門已經啟動，這對於建立全球最具競爭力網路市場的一個重要的里程碑。

英國數位文化傳媒和體育部 (DCMS) 表示，一些全球大型科技業可能必須在服務以及使用消費者數據上更加透明。

另外，這些科技業還可能必須詢問消費者是否接受客製化廣告，且將無法限制用戶使其難以取得相關競爭者的服務。

CMA 在先前也曾向政府提議，諸如谷歌、臉書等具有「戰略市場地位」的企業若違反最新提案，將面臨高達企業營收 10% 的鉅額罰款。

如此一來，按科技巨頭 2019 年的全年營收來計算，谷歌罰款最高恐達到 162 億美元，臉書為 71 億美元。