石門水庫蓄水率不到34% 桃園盤點戰備水源因應限水

全台水情告急，石門水庫蓄水率已下滑至 33.9%，桃園市長鄭文燦今 (7) 日主持第 23 次抗旱應變會議時表示，雖然目前桃園地區仍為實施減壓供水的黃燈，市府持續整備各戰備水井及儲水水塔數量，一旦進入供五停二的限水階段，將即時啟用戰備水源因應。

鄭文燦表示，市府自去年 10 月起即啟動抗旱計畫，包括停灌兩期的農作、從翡翠水庫系統調度水源至板新水廠，以及協調大湳水廠盡量取用鳶山堰的水源等措施，目前桃園水情燈號仍維持黃燈，但近期水情不佳，須為進入下階段限水超前部署。

桃市府指出，將研擬更多取水運用計畫，例如由都發局研議營建工地地下水就地取水或轉運至儲水處的措施，或由水務局研議利用部分埤塘設置 Qwater 機動淨水設備等，讓此類水源可做為次級民生用水使用。



根據水利署統計，截至 7 日，石門水庫蓄水量為 6700.3 萬立方公尺、蓄水率不到 34%，為建庫 58 年以來枯旱排序第 4 少蓄水量。在供配水情形部分，維持公共給水出水量管控在 135.5 萬噸以下，並因應今年第一期稻作在 3 月底完成整田作業等機動調整水庫供灌量，目前已節餘 498 萬噸水。

自 6 日零時起，苗栗、台中及北彰化部分地區實施供水 5 天、停水 2 天方式限水，甲區停水時間為每星期二 0 時起至星期三 24 時止，乙區停水時間為每星期四 0 時起至星期五 24 時止。經濟部表示，在收到地方政府反應部分醫療、社福及學校單位增設水塔需求後，即媒合製造廠商優先供貨、或調度借用其他縣市台水公司水塔，以盡力滿足各項蓄水需求。