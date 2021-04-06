全台逾1.7萬人施打AZ疫苗 4/8評估擴大接種對象

我國透過 COVAX 獲配 102 萬劑 AstraZeneca 疫苗，首批 19.92 萬劑已抵台，對於目前國內接種狀況，疫情指揮中心發言人莊人祥今 (6) 日表示，截至 5 日，已有 17245 人完成施打第一劑，未新增不良事件，考量疫苗期限，所有醫事人員今起開放接種，周四 (8 日) 將進一步評估是否擴大對象。

首批 AZ 疫苗自 3 月 22 日開放接種至今，莊人祥指出，昨天雖然是假日，但仍有 6 縣市提供接種服務，共計新增 167 人，累計 17245 人完成第一劑接種，無新增不良事件，仍為 64 件。

自 4 月 6 日起，指揮中心擴大施打對象，包括執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所及診所人員等，所有醫事人員開放接種 COVID-19 疫苗。

莊人祥透露，近日由 COVAX 配送來台的 AZ 疫苗效期較短，最快於 5 月 31 日到期，因此，指揮中心將持續觀察醫事人員接種狀況，作為評估下一波開放的依據，預計 8 日午後情況較為明朗，屆時將評估是否擴大至第二、三類防疫及工作人員。

國內今天新增 2 例境外移入 COVID-19 確定病例，為本國籍 10 多歲及 20 多歲男性，今年 3 月上旬一同至埃及工作，4 月 4 日返國在機場採檢，於今日確診，目前全台累計病例達 1050 例。

