騰訊大股東Prosus擬出售1.92億股騰訊股份 承諾3年內不再減持

騰訊 (0070-HK) 大股東、南非傳媒集團 Naspers 旗下控股公司 Prosus 周三 (7 日) 表示，計畫出售約 1.92 億股的騰訊股份，涉資規模達 1131 億港元。Prosus 也再度承諾未來 3 年內不會減持，仍看好騰訊業務長期潛力。

Prosus 發布公告表示，計畫透過子公司 MIH TC Holdings Limited 以每股 575-595 港元價格，出售規模 1.919 億股的騰訊股票，較騰訊今日收盤價折價 5.5% 至 8.7%，涉資規模達 1131 億港元。完成配售後，持股比重將自 30.9% 下滑至 28.9%。

截至周三 (7 日) 港股收盤，騰訊收跌 3.75% 至 629.50 港元。

據了解，騰訊方面對 Prosus 的出售意圖表示理解並支持其決定，Prosus 也承諾未來 3 年內不會出售任何騰訊股票，相信騰訊業務仍具長期發展潛力。

Naspers 去年 9 月將旗下 Prosus 分拆於荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所上市，掛牌首日市值已達 1257 億歐元，成為該證交所市值第三大的股票，僅次於荷蘭皇家殼牌和聯合利華。Prosus 主要負責持有 Naspers 的國際網路資產。

Prosus 曾在 2018 年將持有騰訊股份自 33% 削減至 31%，一度造成騰訊股價大跌，當時 Naspers 也承諾 3 年內不會再減持，如今禁售承諾即將屆滿。