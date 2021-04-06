ARK每日追蹤：再度增持東南亞新星SE、大砍騰訊ADR 21萬股

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 5 日之個股進出明細。

買進 賣出 BFLY PHR MASS PSTI SGFY SYRS TXG TCEHY TWTR TRMB FATE BEAM SE

週一 (5 日) ARK 系列基金重點加倉東南亞電商巨頭 Sea (SE-US) 與社群媒體 Twitter (TWTR-US)，其中 Sea 集團業務最具看點，目前 Sea 集團的三大部門包括遊戲部門的 Garena、電商部門的蝦皮 (Shopee)、數位金融部門的 Sea Money。

減倉部分，ARK 系列基金繼續賣出騰訊 ADR，週一 (5 日) 更是大賣 21 萬股，套現約 1800 萬美元。