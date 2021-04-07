富驛-KY前董座侯尊中 涉詐貸逾2億元遭約談

連鎖飯店業者富驛 - KY (2724-TW) 捲入詐貸案，前董事長侯尊中涉嫌與 3 家裝修公司，開立不實裝修發票給墾丁泊逸酒店，向銀行詐貸逾 2 億元，北檢今 (7) 日指揮調查局台北市調查處，兵分 8 路搜索並約談侯尊中等 3 人，全案朝違反銀行法等方向偵辦。

檢調獲報，侯尊中於 2015 年買下六福旅遊集團的墾丁六福莊，改名墾丁泊逸渡假酒店，同年 3 月以裝修為由，與本木、木琳公司負責人蘇順展，以及亞特伍德公司負責人陳峻博擬定不實的工程合約書。

據調查，侯尊中等 3 人以不實合約向合庫銀行貸款修繕費用，實際工程款項僅 1 億餘元，透過浮報開立發票給墾丁泊逸酒店，於 2015 年 4 月至 2017 年 1 月間，陸續取得 2 億餘元，3 人涉及詐貸違反銀行法，今日遭檢方約談到案。

富驛酒店集團 2012 年風光掛牌上櫃，但在中國經營失利，2015 年財報轉虧，相當於賠掉 1.5 個股本，近年經營權之爭官司不斷，侯尊中 4 年前遭董事會解任董事長兼總經理的職務，改由堂妹侯嘉禎出任董座，但雙方人馬也衍生多起衝突官司，利空頻傳重創股價。