昇貿前2月賺贏去年Q4整季 每股純益0.52元

焊錫相關廠商昇貿 (3305-TW) 受惠國際金屬報價飆漲、遠距應用產品需求大量湧現，3 月產能已全線滿載，公司今 (7) 日公布 2 月自結，稅後純益 2660 萬元，較去年同月虧轉盈，前 2 月稅後純益 6040 萬元，每股純益 0.52 元，已超越去年第四季單季稅後純益 6026 萬元。

昇貿 2 月營收為 5.01 億元，年增 84%，前 2 月營收 11.41 億元，年增 79.28%。昇貿尚未公布 3 月營收，但市場預估有 5 億元以上，看好接下來業績成長動能，公司指出，目前大量訂單湧現，將挑選高毛利訂單為主。

昇貿目前應用於太陽能面板的 12 條鍍錫銅帶生產線，接單全數滿載，今年已調漲出貨價格，反映需求及成本，昇貿為全力供應高階封裝產品的產能需求，暫無擴充鍍錫銅帶生產線的計畫。

昇貿今年營運動能強勁，今年第一季營收、獲利，都將明顯優於去年同期及上季，每股純益也將超越去年旺季時的水準。

昇貿也供應半導體應用錫膏，屬於高階產品，有利毛利率向上，已打入日月光 (3711-TW)、頎邦 (6147-TW) 等供應鏈，估今年半導體應用占比將成長，推升今年高階產品占比重達 30% 的水準。