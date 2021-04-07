耳機需求維持高檔 美律、致伸Q1營收創同期新高

電聲元件大廠陸續公告 3 月營收，由於去年受到疫情衝擊基期低，加上耳機、電腦周邊需求維持高檔，美律 (2439-TW) 第 1 季營收 77.35 億元，年增 49.02%；致伸 (4915-TW) 第 1 季營收 171.6 億元，季減 12%、年增 27%，兩家均寫下歷史同期新高。

美律 3 月營收則寫歷史同期第三高，達 24.95 億元，月增 25.62%、年減 5.05%；第 1 季營收 77.35 億元，年增 49.02%。

美律認為，雖然進入消費性電子淡季，耳機出貨開始下滑，但電競耳機需求維持高檔，加上新客戶通訊耳機下季放量出貨，今年上半年將優於去年同期，不過成長幅度需視晶片供應狀況而定。

美律 TWS(真無線藍芽耳機) 今年將新增 1 家新客戶、共 4 家 TWS 客戶，其中 2 家會推出新案子，電競耳機部分則因缺料問題，僅上半年能見度佳，下半年需視晶片交貨，才能較明朗。

致伸 3 月、第 1 季營收均創同期新高，單月營收 57.6 億元，月增 36%、年增 2%；第 1 季營收 171.6 億元，季減 12%、年增 27%。

致伸表示，隨著第 1 季營收規模放大與產品組合優化，毛利率與營業利益率可望較去年第 1 季顯著改善，另外，因應關鍵零組件供應缺料影響，將增加 6-8 周 IC / 電子零件料庫存。

展望本季，致伸表示，智慧介面裝置方面，居家辦公、電腦周邊和電競相關產品需求持續穩定，智慧門鎖新案也將挹注新動能；聲學產品則主要受惠專業與高階音響系統需求帶動營收與新案出貨。