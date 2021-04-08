瑞昱Q1營收233.41億元 季增5.69%創下新高

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 80.55 億元，月增 14.63%，年增 48.34%，累計第一季營收 233.41 億元，季增 5.69%，年增 46.54%；受惠網通晶片持續供不應求，瑞昱 3 月營收重返 80 億元大關，寫下歷史第三高，第一季營收也改寫新猷。

隨著遠距互動趨勢延續，連網需求增加，瑞昱網通晶片自去年底開始供不應求，加上現今整體半導體產能吃緊，各品牌為確保料源穩定，均擴大下單力道，交期也大幅拉長，瑞昱近期傳出，現今下單交期已拉長至 32 周以上。

法人看好，瑞昱去年營收已達 777 億元，今年受惠網通晶片需求暢旺，營收將一舉攻克 900 億元大關，創下歷史新高，年增 15% 以上，每股純益兩股本起跳。

瑞昱表示，客戶下單非常踴躍、需求穩健，預期消費性產品等上半年未被滿足的需求，將延續到下半年，短期內將維持低庫存水位，且越缺貨、客戶追單的情況就越多。

對於各產品線，瑞昱看好，今年乙太網路、交換器、無線網路與藍牙晶片產品都會成長，電視晶片則因面板、DRAM 價格上升影響，相關營收估持平去年。