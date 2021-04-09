跟上拜登腳步 永續投資王2.0強勢出擊

看到全球資金投資趨勢出現改變，「鉅亨買基金」於去年 9 月推出永續投資王，希望在愛護地球的同時，不忘創造好的報酬。目前資金已持續流向 ESG 相關基金，而隨著拜登政府提出 2.35 兆美元的基礎建設計畫，部分政策相關領域更具投資機會。我們也以升級版的永續投資王 2.0，希望能跟上拜登的腳步，為投資人創造更優異的長期績效。

1. 氣候變化影響加劇，再不出手不行

資料來源：美國國家海洋暨大氣總署，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2021/4/7。

拜登政府此次 2.35 兆的基礎建設計畫，除了將大規模翻新美國殘破不堪的基礎建設外，再度宣示將於 2035 年達成無碳發電，是另一大亮點。發電過程中不會排放碳的乾淨電力，搭配交通工具的電動化，將有助減緩全球溫度升高的趨勢。而美國每年因為自然災害帶來的經濟損失快速增加，是拜登政府為何大膽提出該目標的主因。根據美國國家海洋暨大氣總署研究，2010 年至 2019 年，美國因為自然災害造成的經濟損失高達 8,110 億美元，遠高於 1980 年代的 1,780 億美元。若按照目前的成長趨勢，損失金額突破 1 兆美元不是天方夜譚，必須趁早減緩此趨勢。

2. 挑戰 2035 無碳發電，再生能源黃金期

根據美國能源資訊管理局資料，美國目前 40% 電力來自天然氣，核能、再生能源與煤炭都各佔 20% 左右。雖然已經較 2010 年有所改善（45% 來自煤炭、10% 來自再生能源），但若要在 2035 年前達成無碳發電，還有很長的路要走。假設再生能源未來 15 年的年增率為 8%（過去 10 年年增率為 6.4%）、煤炭與天然氣分別為 - 10% 與 - 8%，會排放碳的煤炭與天然氣發電佔 2035 年整體比重仍有 4% 與 11%。要真的達到發電零碳排，電廠、電力運輸等相關產業將迎來天翻地覆的改變。

資料來源：美國能源資訊管理局，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2021/4/7。

3. 不只再生能源，人類永續生存才是投資重點

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料日期：2021/4/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

按照目前成長速度，2020 至 2029 年，美國因為自然災害的經濟損失將逼近 1.3 兆美元，等同於目前拜登政府基礎建設計畫超過一半的金額。若不趁早延緩氣候變遷、生存環境惡化，帶來的經濟損失將超過政府能夠負擔範圍。第一代的永續投資王，我們納入將 ESG 當作選股參考的基金，永續投資王 2.0 不只重視 ESG 分數，更重視基金實際投資範圍。除了直接受益於政策的再生能源與能源轉型類股外，能夠幫助人類與地球永續生存的糧食革命、汙染控制、水質淨化、永續農業等，都是我們納入投資組合中的好標的。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

ESG 策略升級，兼顧收益與愛地球

ESG 投資不該只是單純選擇分數較高的公司，公司實際營運能否幫助人類與地球永續生存，也該是投資上的重要一環。兼顧兩者的永續投資王 2.0，是想兼顧收益與愛地球的好選擇。

鉅亨精選基金

>> 鉅亨趨勢寶 - 永續投資王 2.0

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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