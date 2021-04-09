PIMCO週期市場展望摘要：應對通膨假象

PIMCO（品浩）的投資流程立基於長期及週期展望論壇，50 年來，歷經時間考驗，並協助投資人駕馭各種市場環境。每年 PIMCO 舉行四次重量級論壇，包括三次大型「週期展望論壇」針對未來 6 到 12 個月全球市場和經濟趨勢進行辨證，加上一年一度的「長期展望論壇」前瞻未來３到５年的大趨勢。與會人士包括全球政經意見領袖及近八百位投資專才，每次論壇的結果，都受到全球投資人的高度重視。

在 2021 年 3 月舉行的週期展望論壇中，PIMCO 探討全球經濟可望強勁復甦，通膨可能暫時攀升，但我們預期推升通膨的壓力將隨後消散，以下為本次論壇的重點摘要：

全球經濟在 2021 年可望強勁復甦，來自龐大財政支持、寬鬆貨幣政策、解封措施和加速疫苗接種計劃等支撐力道。

儘管未來數月通膨可能短暫飆升，我們認為未來一至兩年的整體通膨率仍將低於央行的目標水平。然而，短期內市場可能仍將一心關注通膨風險，引發波動加劇。

在這種不明朗的環境下，我們會致力保持投資組合的靈活性和流動性，以便應對突發事件。

根據我們在 PIMCO 的基本預測，全球各國將在今年展現強勁的經濟復甦表現。儘管各界擔心通貨再膨脹的風險，但是我們認為未來 1 到 2 年的時間，各國通膨將持續低於央行的目標，但未來幾個月確實有可能出現通膨暫時走揚的現象（因而可能在市場上形成「假象」）。

經濟展望

儘管在各國財政刺激與疫苗施打下，經濟有望強勁反彈，然而在 PIMCO 我們認為，有關疫苗及經濟擴張的有利消息應已大部分被消化。誠然，有關醫療效用和經濟強勁復甦的預期需要通過時間考驗，以印證我們認為風險資產本益比合理甚至略為偏高的看法。

然而，事實上這是一個截然不同的經濟週期，其中經濟衰退主要是由封鎖措施及保持社交距離所導致，而不是由潛在的經濟及金融壓力所造成，且經濟前景仍面臨高於以往的不確定性。

在此環境下，市場可能持續波動，因此我們在 PIMCO 調整投資組合時，致力保持靈活性，以便隨機應變。包括審慎調整投資組合部位，進行嚴謹的流動性管理，以及在某些情況下暫時保持緊貼基準指數的比重，以期能夠把握日後出現更具吸引力的投資機會。

未來的通膨走勢

未來幾個月，基期效應、近期能源價格攀升、及經濟活動重啟導致部分產業的價格上漲，將大幅推升通膨的年增率。不過我們 PIMCO 推論，美國勞動市場雖有望強力復甦，但距離完全就業仍有一大段距離，因此大部分推升通膨的壓力可能在下半年消散。我們進一步預期，2021 年與 2022 年主要已開發國家的核心通膨水準，將持續低於央行的目標。

儘管如此，我們在 PIMCO 提醒投資人，仍須注意各種可能推升通膨的潛在風險，例如經濟成長率與就業人口成長速度優於預期。相反地，通膨也可能面臨下降的風險，例如在疫情的推波助瀾下，企業加速採用自動化與數位科技，或資產價格不斷膨脹，最終導致泡沫破滅。

投資啟示

因此，投資人應維持投資組合的彈性與流動性，在充滿挑戰與動盪的環境中因應各種可能性。在 PIMCO，我們認為債券除了扮演維護資本的角色，以資產配置的角度而言，也可有效分散風險。

因美國利率現已來到較為合理的水準，我們未來將以美國作為存續期的配置重心。鑒於美國已出現曲線陡峭的情況，我們相信這種曲線陡峭的觀點也適用於英國、歐洲和日本各地，因此可伺機全球多元化布局。

我們亦認為，美國非機構抵押貸款證券與其他全球結構性商品，例如英國的住房抵押貸款證券，擁有優於一般公司債的評價吸引力，且具備良好的防禦特性；而談到公司債，在 PIMCO，我們觀察到信用違約交換指數的流動性與評價吸引力勝過大多數公司債，因此將聚焦於疫後復甦行情，例如住房、工業／航太，以及特定的銀行與金融企業。

面對眼前高度波動的環境，投資人或許會傾向降低貨幣投資部位，但是根據我們在 PIMCO 的基本觀點，各國展現強勁的經濟成長力道，加上聯準會承諾將極為緩慢地調升短期利率，因此長期而言，美元仍可能進一步溫和貶值。

股票方面，相較於防禦型類股，我們看好景氣循環類股。產業與證券方面，PIMCO 則青睞能受惠於財政刺激法案、週期性復甦以及具長期顛覆性科技趨勢的投資標的。另外，因美國與亞洲有望早一步從疫情復甦，我們亦看好美股與亞股。

另一方面，在全球經濟加速成長、擴大投資基礎建設、及現階段庫存吃緊的情況下，原物料價格仍有些微的上檔空間。不過我們在 PIMCO 的預期是，目前各大市場並未出現庫存全面吃緊的壓力，因此原物料價格的上漲幅度有限，不至於進入新一波的超級循環。

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本篇作者：

Joachim Fels （費約信）是 PIMCO 全球經濟顧問，駐美國加州新港灘辦公室。

Andrew Balls（波以斯）是 PIMCO 全球固定收益投資長，駐倫敦辦公室。兩人均定期為 PIMCO 部落格撰文。

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