中鼎赴美亞利桑那州駐點 爭取台積電、英特爾建廠商機

台積電 (2330-TW)、英特爾 (INTC-US) 都在美國亞利桑那州啟動大型投資計畫，統包工程商中鼎 (9933-TW) 為搶攻半導體科技大廠建廠商機，跟進大客戶前往美國，同步在該州鳳凰城成立辦公室，爭取相關工程服務。

這也是中鼎集團 2010 年於美國休士頓成立子公司後，再度啟動拓展美國市場。

台積電去年才敲定赴美國亞利桑納州投資設廠，以 5 奈米先進製程切入，預估 9 年投資額 120 億美元。英特爾今年也決定投資 200 億美元在亞利桑納州設立晶圓代工處。

中鼎指出，今年迅速整合集團工程、資源循環、智能等三大事業群資源及經驗，成立高科技設施工程事業部 (ATFBO) 拓展半導體、通訊產業、光電產業、電腦及周邊設備等四大領域建廠服務。

中鼎集團指出，有信心以豐富的全球統包以及高階無塵室建廠等經驗，為客戶打造最值得信賴的建廠工程。

中鼎集團 2010 年即於休士頓成立美國子公司，當年是搶攻美洲市場煉油石化商機，並陸續承攬台塑美國廠、GCGV 乙二醇全球最大陸上模組化統包工程等專案。而隨著國際化腳步的拓展，中鼎的業務版圖已擴及亞洲、中東、美洲等地區。

中鼎 2020 年稅後純益 7.66 億元、年減 34.9%，每股純益 1.01 元，公司董事會日前，去年盈餘擬配發每股 2 元現金股利。

中鼎 2020 年受疫情衝擊，工期展延、營收遞延，造成營運衰退，但去年新簽約工程金額約 1302 億元、在建工程約 2660 億元，都創歷史新高。