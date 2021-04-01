〈美股早盤〉Q2開門紅！標普500指數首度站上4000大關、台積電ADR飆逾4%

美股周四 (1 日) 迎來第 2 季首個交易日，在美國總統拜登公布基礎建設計畫後，主要指數全面開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 90 點或 0.3％，那斯達克綜合指數漲 1.3%，標普 500 指數首度站上 4000 大關，漲幅 0.7％，費半成分股全線上揚，漲幅 2.3％。台積電 ADR(TSM-US) 飆逾 4%。

拜登周三 (31 日) 宣布，將在 8 年內推出規模 2.25 兆美元的基礎建設計畫，除了修建公路、鐵路和橋樑以外，還將擴大對電動車、綠色能源、製造業以及半導體等產業投資，並透過調升企業稅率來支應龐大支出。

拜登提議廣設電動車充電站，激勵充電概念股開盤勁揚。Chargepoint Holdings(CHPT-US) 漲超 12%，TPG Pace Beneficial Finance(TPGY-US) 漲逾 8%，Blink Charging(BLNK-US) 也漲 5%。

費半 30 支成分股周四開盤全線飄紅。美光 (MU-US) 漲近 7%，台積電 ADR(TSM-US)漲逾 4%，ADM(AMD-US)和 Nvidia(NVDA-US)均漲超 2%，高通 (QCOM-US) 漲 1.5%。

美債殖利率持續自近期高點回落。截稿前，10 年期美債殖利率跌至 1.697%。臉書 (FB-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 開盤均漲超 2%，蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 等科技股也漲逾 1%。

經濟數據方面，美國上周初領失業金小幅回升至近 72 萬人，高於市場預期。稍後將公布 3 月 ISM 製造業採購經理人 (PMI) 指數。

截至台北時間周四 (1 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 93.42 點或 0.28%，暫報 33074.97 點

那斯達克綜合指數上漲 176.17 點或 1.33%，暫報 13423.04 點

標普 500 指數上漲 27.71 點或 0.70%，暫報 4000.60 點

費半上漲 72.20 點或 2.31%，暫報 3197.14 點

台積電 ADR 上漲 4.13% 至每股 123.16 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.697%

紐約輕原油上漲 2.55% 至每桶 60.67 美元

布蘭特原油下跌 0.08% 至每桶 63.59 美元

黃金上漲 0.45% 至每盎司 1723.30 美元

美元指數下跌 0.16% 至 93.085 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

嬌生 (JNJ-US) 早盤下跌 0.61％，至 163.35 美元。

因製造過程出錯，嬌生周三宣布有一批疫苗未通過質量控管流程標準，但未透露具體損失規模。外媒報導預計約 1500 萬劑嬌生恐遭到銷毀。

美光 (MU-US) 早盤上漲 5.16％，至 92.76 美元。

受惠於強勁的電腦和智慧手機記憶體需求，美光周三公布最新財報營收為 62.4 億美元、EPS 報 98 美分，均略高於市場預期。鑑於半導體需求仍高，美光看好本季營收和獲利持續增長。

台積電 ADR(TSM-US) 早盤上漲 3.70％，至 122.66 美元。

晶圓代工龍頭台積電周四宣布，未來 3 年將投入 1000 億美元擴增產能，以因應市場需求和全球晶片缺貨問題。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (3/27) 初領失業金報 71.9 萬人，預期 68 萬人，前值自 68.4 萬人下修至 65.8 萬人

美國上周 (3/20) 續領失業金報 379.4 萬人，預期 377.5 萬人，前值 387 萬人下修至 384 萬人

美國上周初領失業金意外回升 (圖：Zerohedge)

台北時間 21:45 將公布美國 3 月 Markit 製造業 PMI，前值報 59.0

台北時間 22:00 將公布美國 3 月 ISM 製造業 PMI，預期 61.0，前值 60.8

台北時間 22:00 將公布美國 2 月營建支出月增率，預期 - 0.8%，前值 1.7%

華爾街分析：

丹斯克銀行財富管理部門投資策略師 Lars Skovgaard Andersen 認為市場即將進入風險較高的時期。一旦周期性股票失去動能，微軟和 Salesforce 等資訊科技類股可望起到緩衝作用。

SEB Investment Management 投資組合全球主管 Hans Peterson 表示，債券市場已經進行調整，與即將到來的通膨處於相應水平，債市波動性下滑也意味著市場對於成長股更具信心。