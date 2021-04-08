〈新股IPO〉志強-KY訂每股49元上市 4/12起公開申購

Adidas、Nike 等運動品牌鞋類供應商志強 - KY(6768-TW) 將於 4 月 22 日掛牌上市，上市前釋股採取競價拍賣及公開申購，今 (8) 日上午完成，得標均價每股 73.3 元，上市承銷價訂 49 元，公開申購日訂為 4 月 12-14 日。

志強 - KY 上市股票承銷案採 80% 競價拍賣及 20% 公開申購方式辦理。志強 - KY 表示，本次參與投標的合格標單共 92,777 筆，得標筆數 727 筆，今天已於證交所完成電腦開標作業，得標加權平均價為每股 73.3 元，公開申購承銷價為每股 49 元。

志強 - KY 依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一規定，先行保留 1 張供財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認購外，其餘辦理競價拍賣股數總計 1 萬 5684 張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今天開標得最低得標價每股 70 元，最高得標價每股 96 元，計算得標加權平均價為 73.30 元。

志強 - KY 本次上市承銷案，公開申購股數為 5293 張，將於 4 月 12 日至 4 月 14 日為期三天的申購日，4 月 16 日將公開抽籤。

志強 - KY 為國際知名運動品牌鞋類供應商，主要產品為運動鞋、休閒鞋及客製化鞋等，以運動鞋為大宗，在越南及柬埔寨設廠生產，並規劃赴緬甸、印尼的地區新設廠，目前全球市占率約 21%，2020 年受疫情影響，營收年減 22%，總產能利用率僅有 50-60%。

隨著全球運動賽事重啟，志強 - KY 去年 12 月及今年 1 月營收以美元計算已轉為年成長，產能利用率也回升至疫情前水準，法人認為，志強今明年毛利率，可望回到疫情前的水準，估介於 20-21%。

志強 - KY 年產能約 4300 萬雙鞋，主要客戶為 Adidas、Nike，2019 年營收占比為 53% 及 30%，而 PUMA 和 Decathlon 營收占比合計約 15-20%。

志強 - KY 2020 年營收達 135.15 億元，每股純益 2.35 元。