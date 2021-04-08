承受不住成長股劇烈波動？美股散戶熱情正在退燒

今年初美股 GameStop(GME-US) 掀起散戶交易狂熱，然而這股熱情似乎正在快速冷卻，線上券商的日均交易量與網站造訪時間從高點直線滑落，主因在於散戶對成長股的波動越來越不安，此外隨著封鎖解除，將把更多資金投入實體經濟。

「散戶起義」事件讓成千上萬的散戶湧入市場，也帶動投資 APP 在下載排名中霸榜，然而近來部分線上券商直言，自己的網站日均交易量及造訪時間，都比今年初的高點明顯下滑。

科技股向來是散戶重倉之地，但自 2 月以來科技股震盪劇烈，特斯拉、蔚來汽車和蘋果等都跌逾 9%，讓散戶越來越不安。根據 Vanda Research 市場追蹤數據顯示，2 月中旬以來，散戶的平均報酬率比標普 500 指數低了約 10%，投資表現不佳正是散戶退潮的原因之一。

Vanda Research 全球宏觀策略師 Viraj Patel 表示，散戶和法人機構一樣，在沒有明顯可以推動股價 5%~10% 的催化劑題材，誰也不願意隨便追加籌碼，因此散戶們以進入冬眠狀態。

市場原先預期，散戶的熱情將延續整個春季，尤其拜登簽署新一輪刺激法案，美國人民可獲得 1400 美元紓困金，這筆錢將有很大部分流入股市，因為先前的散戶熱潮也可歸因於紓困金的功勞。

然而事實卻截然相反，人民紓困金並沒有流入股市，投進的資金反而還減少。Vanda Research 數據指出，近來散戶每天的美國股票和 ETF 淨買入量已經滑到了年度最低點。

此外，根據德意志銀行數據，看漲期權交易數字 1 月下旬之後就一直下滑，顯示不僅股票市場，散戶購買購買看漲期權的熱情也大幅度降溫。

分析師認為，漲期權交易變得清淡，主因是人們已經開始更多外出的緣故，這部分可以從搭機乘客數與餐廳預約數的增加一窺而知。隨著美國各地持續放寬和解除封鎖措施，觀察家們認為，散戶將會把更多的金錢投入到真實經濟，而不是券商賬戶當中，畢竟人們各種需求已經壓抑了一年之久。