日媒：蘋果因供應短缺問題 延遲部分MacBook和iPad生產

即使全球採購能力強如蘋果 (AAPL-US)，也躲不過史無前例的晶片荒衝擊。據《日經亞洲》報導，由於全球零組件短缺，部分 MacBook 和 iPad 的生產被延後，專家認為，這說明晶片短缺的情況愈來愈嚴重。

消息人士說，由於晶片短缺，MacBook 生產的一個關鍵步驟無法完成，即在組裝前先將零件安裝於印刷電路版上。而 iPad 的組裝，則由於顯示器和顯示器零件的短缺而被推遲。蘋果將這兩種設備的部分零件訂單，從今年上半年延後到了下半年。

兩位消息人士稱，儘管一些關鍵零件的供應仍然緊張，但蘋果最具代表性的產品 iPhone 暫時仍不受影響。蘋果向來以管理複雜的供應鏈，以動員供應鏈及時供貨的速度聞名。

《日經亞洲》指出，整體而言，零組件短缺仍是蘋果的供應鏈問題，尚未對消費者的產品供應造成影響。

蘋果拒絕對此事發表評論。

除了蘋果以外，蘋果最大的競爭對手三星 (005930-KR) 最近證實，晶片短缺可能對公司在 4 月至 6 月期間造成問題，並補充說，三星擁有全天候工作的員工團隊，來解決這個問題。

蘋果每年售出約 2 億支 iPhone、超過 2000 萬台 MacBook、1900 萬台 iPad 和 7000 萬對以上的 AirPods，它們在各自的消費電子領域均位居全球前五名。