市場需求強 茂順首季營收8.71億元 創新高

密封元件廠茂順 (9942-TW) 2021 年營運上升力道十足，今年 3 月營收 3.32 億元，月增 73.37%，年增 30.36%，第一季營收以 8.71 億元創高，茂順第二季將新增 20% 產能供應客戶訂單，法人估營收將走高。

茂順今年第一季營收 8.71 億元，創新高，季增 5.77%，年增 43.67%，第二季因工作天數增加，營收可望進一步走高。

茂順今年以來訂單強勁，1 月營收反映強勁需求，達 3.46 億元，創新高，年增 79.08%，稅後純益 5900 萬元，也創新高，年增 2.44 倍，每股純益 0.71 元。

茂順 1 月營運亮眼，是因汽車用 AM 市場需求大增，廠商提前拉貨帶動，今年前 2 月營收 5.38 億元，年增 53.22%，茂順目前接單能見度高，生產排單已到 9 月。

同時，茂順受成本上揚與強勁需求帶動，已自 4 月 1 日起產品報價將調高 7-10%，同時，茂順第二季將新增 20% 產能供應客戶訂單，估平均單月營收可站上 3 億元，全年更將可突破 36 億元創新高。

茂順密封元件應用廣泛，以應用區別來分，40% 應用於汽車，40% 為工業用，另有近 20% 用於農業及建設使用。

茂順為了滿足需求積極擴充產能，新擴產計畫同步在台灣及昆山廠執行，新產能預計第二季起逐月開出。

茂順 2020 年稅後純益 3.86 億元，每股純益 4.64 元，董事會通過去年盈餘每股擬配發 4.2 元現金股利，維持上一年的股利水準。