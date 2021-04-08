中天跨入細胞治療領域 取得永生細胞逾3成股權 躍最大股東

中天生技 (4128-TW) 集團今 (8) 日宣布，旗下鑽石生技投資及合一生技 (4743-TW) 參與美商 StemCyte, International Ltd.(永生細胞) 現金增資，中天集團將持有永生 30.15% 股權，成為最大法人股東，也宣告集團跨入細胞治療領域。

永生細胞為全球前十大臍帶血細胞儲存與細胞治療生技公司，已取得美國血液協會 AABB 認證與世界細胞治療組織 FACT 認證，也是台灣唯一同時擁有雙認證的細胞治療公司。

永生營運據點遍及美國、台灣與印度，與全球超過 350 個醫學移植中心合作，過去在美國運用公庫臍帶血配對，救治病患累積超過 2200 例，是全球少數同時具備公庫與私庫臍帶血臨床應用與開發細胞治療新藥生技企業。

永生董事長王嘉宗博士表示，旗下治療下肢脊髓損傷的異體細胞新藥 MC001，人體臨床實驗有顯著成效，其中，85% 下肢脊椎完全損傷 (下半身癱瘓) 病患使用 MC001 治療後能以輔具恢復行動，且美國 FDA 核准進行二期臨床試驗，並正在向台灣 TFDA 提出二期臨床試驗申請。

永生執行長李冬陽博士指出，脊椎損傷導致癱瘓全球病患人口約 150 萬人，每年新增人數達 25 萬人，市面上尚無任何藥物可以治療，而 MC001 細胞新藥將有機會協助病患恢復行走能力。