豐田推全新ADAS技術「Advanced Drive」LS500h、Mirai率先採用

日本豐田汽車 (7203-JP) 週四 (8 日) 推出先進駕駛輔助系統「Advanced Drive」，屬於 Level 2 的自動駕駛技術。搭載於 Lexus LS500h 以及 Toyota Mirai 氫能燃料電池車。LS500h 售價 1632~1794 萬日圓、於 4 月 8 日開始銷售，Mirai 售價 845~860 萬日圓、於 4 月 12 日開始銷售。

豐田的先進駕駛輔助系統 Advanced Drive，是基於該公司自動駕駛技術的設計理念「Mobility Teammate Concept」而來。Mobility Teammate Concept 是要讓人、車之間實現如同夥伴一般的共同奔馳，並實現安全、安心及移動的自由。

這個全新先進駕駛輔助系統，在新款 Lexus LS 上頭被稱為「Lexus Teammate」，而在 Toyota Mirai 上頭則被稱為「Toyota Teammate」。

Advanced Drive 具備智能化、信賴姓、高度辨識性能、駕駛與車輛的對話，以及軟體更新等共五項技術特徵。這也是豐田首次採用著重深度學習 (Deep Learning) 的 AI 人工智慧技術，可在行駛過程中預測各種可能遭遇的狀況，提供車輛駕駛上的支援。

SoC 採用輝達 (NVDA-US) 及瑞薩 (6723-JP) 的產品，感測器方面有使用攝影鏡頭、雷達及光達 (LiDAR) 等，藉由相關技術來達到自動駕駛的 Level 2 層級。

具體來說，駕駛人在導航系統設定好目的地之後，系統會監視駕駛人狀態、並就實際交通狀況來進行適當的辨識、判斷與操作輔助，在抵達目的地之前讓車輛維持在車道上，或進行車道變換、超車與交流道的變換等。而在高速公路行駛時，若符合一定條件，也可進行放手駕駛。

而在將來如果有更新的軟體或圖資釋出，也可透過 OTA 機制或是到維修廠進行更新，來讓車輛的駕駛輔助系統更為成熟，以朝著安全、安心的方向進化。