新光三越搶進Outlet 首家落腳高雄草衙道 明年開幕

百貨龍頭新光三越今 (8) 日宣布正式跨足台灣 Outlet 市場，將打造出全台首座生活複合式 Lifestyle Outlet 購物中心「SKM Park」，新光三越副董事長吳昕陽表示，此為新光三越轉型發展極具重要意義的里程碑，首家 SKM Park 選在旗下高雄衙道購物中心現址作為全台首發店，預計明年農曆年前開出，已開始進行招商工作。

吳昕陽說明，隨著消費趨勢快速演變，新光三越以不設框架的創新，期許打造更多元、內容更富有趣的百貨生態圈，繼 2 月發布台北東區 DiamondTowers 展店計畫後，接下來將跨足 Outlet 市場。

吳昕陽進一步指出，有別於傳統 Outlets，SKM Park 以國際級生活複合式 Lifestyle Outlets 為定位，將成為一座獨具特色的半露天購物樂園，並找來擁有超過 20 年開發頂尖 Outlets 經驗的 TOC Consulting Limited(TOC) 國際團隊共同合作規劃。

SKM Park 占地達 8.7 萬平方米，全區規劃超過 220 間店鋪，其中包括全年折扣 3 至 65 折的國際品牌、擁有 30 多個餐飲品牌的大型美食廣場、超過 20 家備有舒適戶外座位區的的餐廳和咖啡廳，預計餐飲美食占比達 15-20%。

同時，SKM Park 規劃有叮叮車接駁、衣服修改、包裹運送、衣物乾洗等各種貼心的服務設施。

除了購物和餐飲功能，SKM Park 將設置具有 10 個影廳的影城、全台唯一的戶外卡丁車賽道和遊樂園、逾 3000 平方米的健身中心、以及保齡球場、棒壘球打擊場、室內兒童遊樂場、生活書店、寵物店、烹飪教室、美髮沙龍和美體護膚中心等，可滿足全客群生活和消費需求。

新光三越認為，SKM Park 主要將吸引車程 1 小時內可到達的南台灣客群，並吸引國旅客源，同時，由於 SKM Park 擁有距離高雄國際航空站 (KHH) 僅 2.5 公里 (搭乘捷運一站) 的地利之便，預期未來也將成為國際遊客的重要景點。