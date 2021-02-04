新光三越證實插旗台北東區 明年下半年開幕

百貨龍頭新光三越今 (4) 日正式宣布，睽違 7 年在台灣再次展店，經過審慎評估，已與龍麟建設簽定「Diamond Towers－正義國宅商場租賃案」合作意向，將進駐東商圈，預計於明年下半年開幕。

新光三越去年營收再寫歷史新高，展望今年，除持續實體改造、數位轉型，維持既有店鋪的成長動能外，更將積極開拓新事業，新光三越表示，將以打造不同規模、不同型態的購物商場，擴展新光三越生活圈。

Diamond Towers 將成為新光三越在台北市的第 8 家分店，由龍麟建設提供硬體建物，新光三越負責商場整體的規劃、設計、招商和營運，商場規模涵蓋 A、B 兩棟的 1-4 樓，合計面積共 4338 坪。

新光三越強調，將以豐富的展店經驗與創新生活提案，全力投入 Diamond Towers 的招商與規劃，力拚打造為台北東區最新潮、最耀眼的時尚新地標，並為東區商圈注入新活力，與東區百貨零售同業共同為商圈的繁榮發展增進新動能。

新光三越副董事長吳昕陽日前也表示，過往新光三越習慣經營大型商場，不排除百貨小型店未來將是另一個發展方向，可更精準的商品發揮年輕客群的聚客效益，看好百貨實體店在台灣市場的發展空間。